Puentes 2022: ¿Que pasó con el CTE de septiembre?

El calendario escolar emitido por la Secretaría de Educación Pública para este periodo 2022-2023, no contempla ningún Consejo Técnico Escolar para septiembre, pese a que sí se señalan vacaciones y puentes.

La anterior situación ha causado que madres, padres y tutores, se pregunte si se realizará el CTE del ciclo escolar 2022-2023, a fin de organizar sus tiempos y actividades.

Pero no te preocupes, en La Verdad Noticias, te decimos qué fue lo que pasó con el Consejo Técnico en este mes de septiembre y cuándo habrá estas actividades para que puedas disfrutar en familia de los puentes largos del periodo escolar.

CTE y puentes 2022-2023

El CTE se retomará en octubre

De acuerdo con las autoridades magistrales, este mes no hubo Consejo Técnico, por lo tanto en el calendario escolar no está marcado ningún consejo para lo que resta de septiembre, así que no habrá uno de los puentes 2022.

Según se explicó, uno de los motivos es que las y los maestros tuvieron del 22 al 26 de agosto su Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación continua para Docentes Nuevos Planes y Programas de Estudio, es por ello que no se realizará otra reunión, no obstante en el mes de octubre, si se realizará y para ser más específicos, este se llevará a cabo el viernes 28.

Como se informó previamente, se prevén 190 días de clases efectivas, y 35 días de Formación Continua sobre el Nuevo Marco Curricular, al sumarse a los 13 días de CTE, que se realizarán en las siguientes fechas:

CTE intensivo del 22 al 26 de agosto

28 de octubre 2022

25 de noviembre 2022

27 de enero 2023

24 de febrero 2023

31 de marzo 2023

28 de abril 2023

26 de mayo 2023

Vacaciones y fin de curso

Estas son algunas fechas en las que no hay actividad escolar

El calendario de la SEP, indica que los días previstos como vacaciones, puentes largos, días festivos y fin de curso serán en las siguientes fechas:

Aniversario de la Independencia → Viernes 16 de septiembre

Día de Muertos → Miércoles 2 de noviembre

Revolución Mexicana → Lunes 21 de noviembre

Aniversario de la Constitución → Lunes 6 de febrero

Natalicio Benito Juárez → Lunes 20 de marzo

Día del Trabajo → Lunes 1 de mayo

Batalla de Puebla → Viernes 5 de mayo

Día del Maestro → Lunes 15 de mayo

