Puebla seguirá con la consulta ciudadana en plena tercera ola de COVID-19

Puebla está viviendo la tercera ola de contagios de COVID-19, ya que hay un repunte de contagios no solo de la cepa ya existente, también de otras cuatro variantes; sin embargo, Marcos Rodríguez, Consejero presidente del Consejo Local, aseguró que eso no frenará la consulta ciudadana contra los ex presidentes de México.

En La Verdad Noticias te revelamos que el funcionario dijo que, en caso de que las autoridades sanitarias señalen que es necesario el aplazamiento de la consulta, entonces tendrán que apegarse a las indicaciones, pero si esto no sucede, todo seguirá su paso pues dijo que se tendría que hacer un análisis muy serio:

“...de esta situación para poder tomar las decisiones correspondientes.”

Puebla comienza la veda para la consulta ciudadana

Rodríguez Del Castillo dio a conocer que en Puebla se entrará en veda electoral, ya que se acerca la consulta ciudadana que preguntará a los poblanos si quieren o no enjuiciar a los ex presidentes de México, ya que, así lo señala la ley, de ahí que tanto el gobierno estatal como el municipal deberán suspender la propaganda de sus acciones.

Lo único que seguirá vigente serán las campañas de educación y de salud, señalando también que, los partidos políticos son libres de realizar promoción al ejercicio electoral que está por presentarse, algo que Morena ya está haciendo en voz de la presidenta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, Eloísa Vivanco Esquide.

La veda electoral estará vigente hasta el 1 de agosto, fecha en la que se realizará la consulta ciudadana.

Puebla necesita el 44% de participación en la consulta

El consejero presidente del Consejo Local de INE Puebla, Marcos Rodríguez, señaló que para que en Puebla se haga válida la consulta ciudadana debe participar en ella al menos el 44% de la lista nominal.

Ahora que ya lo sabes, si eres poblano no te pierdas la oportunidad de ejercer tu voto en esta nueva contienda, donde se podrá decidir si se juzgan o no a los ex presidentes mexicanos, eso sí, acata todas las normas sanitarias para evitar contagios del COVID-19.

