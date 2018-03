Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Muchas veces la publicidad no genera lo que nosotros quisieramos, que es captar personas para hacer famosas nuestras marcas o productos. Ahora la publicidad de escuela en Culiacán genera enojo en Facebook.

"¿Te vas a casar y no sabes cocinar?", es como el Instituto Gastronómico Casserole Culiacán invitó a sus seguidores de Facebook a tomar un diplomado en cocina mexicana y cocina oriental.

El texto está acompañado de la imagen de una novia, que da la casualidad es la princesa Magdalena de Suecia, hermana de Victoria quien es la heredera del trono sueco. La publicidad, difícil de no verla, generó molestia entre los usuarios que no dudaron en expresarle al instituto su disgusto. Carolina Elizabeth Pérez Angulo escribió: "Te vas a casar con un machista, Casserole, apoya el patriarcado....", la respuesta de la escuela a todo este tipo de reacciones fue: Sin embargo, eso no detuvo a los usuarios enojados, que no dejaron de mandar esta clase de mensajes: Y tú ¿qué opinas sobre esta publicidad?