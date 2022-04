Psíquico del FBI recibe mensaje de Debanhi Escobar desde el más allá

Las declaraciones del Dr. Rob han causado controversia en las redes sociales.

La muerte de Debanhi Escobar sigue sin ser esclarecida, lo cual ha causado indignación en el país entero. Sin embargo, el Dr. Rob, un psíquico estadounidense conocido por haber trabajo con el FBI, ha dado una declaración, misma que podría ayudar a entender que pasó la madrugada del pasado 9 de abril en el Motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo a sus palabras, la joven regiomontana no murió de un accidente sino que fue asesinada por un hombre que está involucrado con un peligroso cártel. Respecto a los detalles, se señala que ella estaba en la fiesta cuando la intentaron cortejar pero lo rechazó.

El Dr. Rob asegura que recibió un mensaje de la joven encontrada muerta en Escobedo, Nuevo León.

Sin dar muchos detalles de cómo podría haber ocurrido, se menciona que el hombre la lleva a un hotel para atarla, violarla y asesinarla. Más tarde, él regresa para deshacerse del cuerpo en complicidad con el personal del hotel, quienes le tienen miedo pero reciben un pago por él, ya que no es la primera vez que le quita la vida a una mujer.

“Ella quiere que su familia sepa que es una buena chica, ella no quería ni quería hacer cosas malas, quiere que su mamá lo sepa especialmente, porque hay muchos rumores que no son ciertos”, señaló el Dr. Rob en entrevista exclusiva para Chisme No Like, programa digital conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani.

Vidente revela detalles de su muerte

Las declaraciones del Dr. Rob son muy parecidas a las que hizo Jessica Vidente, una reconocida esotérica que radica en Kansas City, Estados Unidos. Ella asegura que Debanhi Escobedo llegó al Motel Nueva Castilla, en donde se encontró con un hombre que tenía un tatuaje en el pecho, quien muchos han identificado como “El Jaguar”.

Sin embargo, el detalle que llama la atención es que también menciona la presencia de una de las amigas de la joven, lo cual podría suponer que todo fue planeado y que pidieron ayuda a sus contactos para tratar de ocultar el caso. En lo que respecta a su muerte, ella asegura que perdió la vida siendo ahogada con una almohada en un cuarto del hotel.

Finalmente, dice que han convertido el asesinato de la joven en un asunto mediático para que la gente no preste atención a la muerte de las otras 5 mujeres que fueron encontradas en esa misma zona durante la labor de búsqueda que realizaron las autoridades regiomontanas.

¿Qué pasó con Debanhi Escobar?

Colectivos feministas exigen que se aclara lo ocurrido con la muerte de la hija del señor Mario Escobar.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Debanhi Escobedo y dos amigas acudieron a una fiesta la noche del 9 de abril en una quinta ubicada en Escobedo, Nuevo León. Tras abandonar el lugar a bordo de un taxi de plataforma, la joven descendió para luego merodear por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Los videos compartidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León muestran que la joven ingresa y recorre las instalaciones del Motel Nueva Castilla, lugar en donde 13 días después de su desaparición sería encontrada muerta dentro de una cisterna en desuso. Horas más tarde, las autoridades determinaron que su deceso fue un accidente.

