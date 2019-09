Proyecto político de Felipe Calderón 'México Libre' fracasa por enésima vez

Margarita Zavala y Felipe Calderón Hinojosa, pareja ex presidencial de México, iniciaron hace unos meses un nuevo proyecto político bautizado como ‘México Libre’, el cual, pretenden volver en un nuevo partido político pero las cosas no han salido nada bien pues desde sus inicios, se ha revelado que no han podido cumplir con los mínimos requerimientos que pide el Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de redes sociales se ha difundido la información de que este domingo 1 de septiembre, se llevó a cabo una nueva asamblea en la ciudad de Torreón, Coahuila, en la que tristemente sólo lograron reunir a 220 personas.

Así mismo, este nuevo proyecto es liderado por Margarita Zavala, ex primera dama de México durante el periodo 2006-2012, quien también fue candidata por la presidencia del país pero decidió retirarse.

En total, Zavala y Felipe Calderón Hinojosa, necesitan al menos 300 mil firmas para poder registrar su nuevo proyecto ante el INE y en cada oportunidad que tiene el ex mandatario, ha promocionado a ‘México Libre’ como una mejor opción para el país.

De manera contradictoria, se han juntado más de 102 mil firmas para que este nuevo proyecto desaparezca.

Han acusado a la pareja ex presidencial de tener vínculos con el narcotráfico y ese sería el principal motivo por el que los mexicanos quieran detener este prospecto a partido político.