Protestan trabajadores de Interjet por falta de pago

Alrededor de 500 trabajadores sindicalizados de la aerolínea Interjet protestaron la mañana de este martes en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el Aeropuerto de Monterrey, en Nuevo León, por la falta de pago de cuatro quincenas y otras prestaciones que dejaron de percibir hace más de dos meses.

Trabajadores de Interjet bloquean Circuito Interior

Los empleados adheridos a la Sección XV del Sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se reunieron desde las 9:00 horas afuera de las oficinas de Interjet, en el Aeropuerto Internacional en busca de una respuesta a sus demandas, pero al no ser atendidos decidieron bloquear el Circuito Interior y los carriles que dan acceso a la Terminal 1.

Protestan trabajadores de Interjet por falta de pago

“Hay compañeros que ya tienen cuatro meses que no les pagan su salario, otros que tienen dos, lo que exigimos es justo, pero no nos dejan otra opción (...) somos cinco mil empleados que dependemos de esta gran empresa y no estamos peleados con ellos”, declaró uno de los empleados afectados.

Durante la protesta, trascendió que los dirigentes sindicales fueron recibidos por funcionarios de la empresa para llegar a una solución a la problemática, sin embargo, mencionan que el bloqueo permanecerá hasta que no obtengan una respuesta favorable.

En Monterrey también exigen pago a Interjet

En tanto, otro grupo de empleados de Interjet se manifestaron en el Aeropuerto de Monterrey para exigir su pago. Los trabajadores señalaron que a pesar de las promesas incumplidas por parte de la empresa, ellos continúan trabajando, por lo que piden a la aerolínea de cumplimiento a sus obligaciones.

Las protestas ocurren luego de que Profeco revelara que Interjet está en quiebra y a punto de ser embargada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En CDMX, trabajadores de @interjet protestan frente al Aeropuerto Internacional. Exigen pago de salarios.

Hace unos días, Interjet suspendió vuelos por falta de combustible.

.@Profeco advierte que la aerolínea está al borde de la quiebra.

También de que por dos días seguidos (domingo y lunes) Interjet cancelara vuelos nacionales e internacionales por no tener recursos para pagar la turbosina.