Protestan trabajadores de Gas Bienestar y detienen operaciones

Protestan trabajadores de Gas Bienestar y al menos unas 70 rutas en la sede de la empresa en Iztacalco quedaron interrumpidas cuando alrededor de 210 trabajadores de la Ciudad de México detuvieron sus actividades ante el incumplimiento de su contrato.

Uno de los quejosos que se ha hecho llamar Martín Martínez, dijo que la empresa, les habían prometido sueldos de hasta mil 900 pesos semanales, pero solo les están pagando mil. “Todavía no firmamos la mayoría, pero no tenemos utilidades, prestaciones, no tenemos ni seguro de vida”, declaró.

Hace unos días AMLO arrancó oficialmente el proyecto Gas Bienestar, pero ahora los trabajadores protestan y dejan de trabajar.

Protestan trabajadores de Gas Bienestar

Los quejosos aseguran que no cuentan con prestaciones ni seguro de vida.

Protestan trabajadores de Gas Bienestar y señalan que se quedarán sin trabajar hasta que las autoridades acepten dialogar.

Los empleados dicen que tras el contrato de prueba las autoridades iniciaron la contratación fija, aunque, explican, no se están apegando a las condiciones establecidas inicialmente.

Miembros del gremio, dicen que no tienen las condiciones óptimas para trabajar, ya que no tienen ni guantes, sólo se les dio un uniforme además que hay tanques en mal estado que podrían causar un accidente.

Por lo que les piden a las autoridades revisar sus condiciones de trabajo y expresaron: “Al señor presidente, si está viendo y si llega a él, que nos tome en cuenta, que venga a ver las condiciones en que estamos trabajando, porque estamos haciendo el trabajo pero no están cumpliendo con lo que prometieron”.

Además esta no es la primera ocasión en la que se da un tema controvertido, ya que Gas Bienestar indignó en Iztapalapa, lo venden al doble de lo prometido.

Gas Bienestar en Iztapalapa

La distribución de Gas Bienestar inició en Iztapalapa pero se espera que este abarque más alcaldías de la CDMX.

En una primera etapa la distribución de Gas Bienestar solo será en Iztapalapa, pero se planea que otras alcaldías de la Ciudad de México irán sumándose, informó Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las otras alcaldías que se añadirán pronto serán Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac, además se espera que en enero de 2022, Gas Bienestar tenga una capacidad de reparto de 1.2 millones de cilindros en todas las alcaldías de la capital. Sin embargo, ahora protestan trabajadores de Gas Bienestar.

