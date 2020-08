Protestan médicos en Palacio Nacional; exigen liberación de médico chiapaneco

Médicos provenientes del estado de Chiapas, apoyados por un grupo de homólogos de la Ciudad de México protestaron este domingo frente al Palacio Nacional para exigir que el médico chiapaneco Gerardo Vicente Grajales Yuca, detenido el pasado 25 de julio acusado de abuso de autoridad, recupere su libertad; mañana entregarán un oficio para que el Gobierno federal intervenga en este tema, pues acusan que Grajales es víctima de un trasfondo político en la entidad.

Es preciso señalar que Grajales Yuca, ex jefe de Urgencia y Medicina Critica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, fue detenido luego de que Karen Alejandra Ramírez Molina, hija del exdiputado local y ex líder del partido Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, presentó una denuncia en su contra, tras atender a su padre y murió de Covid-19. Ramírez Molina acusó que Grajales le pidió dinero para la atención de su padre.

Denuncian injusticias contra médicos durante la pandemia

Durante la movilización, los médicos denunciaron las constantes agresiones en su contra y la carencia de medicamentos para hacer frente a la emergencia sanitaria del Covid-19, además leyeron un mensaje enviado por Grajales donde reitera los constantes ataques “en contra del gremio del personal en salud, no somos criminales, no somos delincuentes, no somos asesinos”, resaltó Grajales Yuca.

Modesta Ramírez, secretaria de Organización de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud con sede en Chiapas, y quien se manifestó junto a una decena de trabajadores afuera de Palacio Nacional, explicó que en la pandemia ha sido común que los médicos soliciten a los familiares que ellos compren parte de los medicamentos, ya que no hay abasto suficiente, lo cual también han denunciado en distintas ocasiones.

“Él atiende a todos por igual pero no hay los medicamentos, como pasa en todo el país, y ahora lo acusan de abuso de poder por pedir medicamentos. Esto es común (solicitar medicamentos), porque no hay”, indicó.

Explicó que no siempre se trata del mismo medicamento para atender todos los casos, ya que no hay un tratamiento general contra el Covid-19, sino que depende de si el paciente tiene sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, diabetes, o cualquier otro padecimiento. Por ello hay casos en los que pueden ser atendidos sin dificultades, y otros en los que no hay abasto suficiente de medicamento.

La movilización del personal del Sector Salud no sólo ha sido en la Ciudad de México; también se reportaron protestas en Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Jalisco.