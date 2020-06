Protesta personal médico en Acapulco por falta de insumos y descuentos salariales

Unos 200 trabajadores de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestaron este miércoles contra los descuentos salariales y la falta de equipo de protección para atender la pandemia de Covid-19 en hospitales de Acapulco, Guerrero.

Enfermeros, médicos y personal manual del hospital regional del IMSS Vicente Guerrero bloquearon la avenida Ruiz Cortinez denunciando que se les quitó el bono Covid-19, además de que se les restó entre 5 mil y 6 mil pesos de su pago mensual.

El personal de salud comenzó el bloqueo de la avenida desde las 9:00 de la mañana

Algunos de los inconformes dijeron haber recibido un pago quincenal por 23 pesos, mientras que otros cobraron dos o tres pesos luego de que les fueran descontado un bono que se les había prometido por su desempeño durante la emergencia sanitaria.

El llamado bono Covid-19 fue aprobado por el IMSS en el mes de abril, mismo que equivaldría hasta a un 20 % de su sueldos de los trabajadores de las 184 unidades médicas en todo el país, que brindan atención a pacientes de este enfermedad.

No tienen equipo de protección conra Covid-19

También reclamaron que no cuentan con el equipo y material para atender a los pacientes porque no están en buenas condiciones. Aseguraron que no se niegan a atenderlos, sino que piden mejoras laborales porque todos los días enfrentan al virus arriesgando su vida.

Mientras @zoerobledo adjudica contratos a sus familiares, en Acapulco, la base trabajadora del Hospital del IMSS Vicente Guerrero, protesta por dos razones:

- No tienen equipo de protección.

- Les descontaron un bono que ya les habían depositado.



Es una protesta justa. pic.twitter.com/617THwyjea — Ramiro Solorio (@ramirosolorio) June 10, 2020

En redes sociales fue difundido un video en el que un trabajador de la salud se encadenó en la puerta de la delegación administrativa del IMSS en Acapulco en apoyo de la protesta, denunciando que tampoco les son entregados insumos básicos como uniformes y calzado.

El bloqueo en ambos sentidos de la principal avenida de Acapulco comenzó desde las 9:00 de la mañana y se extendió por más de 5:00 horas, en demanda de que las autoridades del Instituto los atendieran en el lugar de la protesta, toda vez que fueron invitados a pasar al auditorio de la clínica.