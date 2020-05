Protesta personal del Centro Médico Siglo XXI; exigen protocolos de protección

Personal del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exigieron a las autoridades correspondientes implementen protocolos de protección para quienes atienden a pacientes enfermos de Covid-19 y, además, dotarles de insumos médicos, así como el pago de bonos que les prometieron.

Personal del Centro Médico Siglo XXI exige condiciones para trabajar

Y es que manifestaron que la ruta crítica del trasladado de pacientes fallecidos con Covid-19 es peligrosa para todo el hospital, pues los cuerpos salen del Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda y cruzan por un jardín –en un paso para derechohabientes– y pasan frente al comedor donde se preparan los alimentos de internos y trabajadores, hasta llegar a lugar donde se estacionan las carrozas que los llevarán a su destino final.

“Hay mucho miedo en el personal porque se recorren distancias largas para trasladar los cadáveres del área en la que fallecen hasta donde se tienen que depositar, hay miedo de contagio porque no contamos con insumos adecuados”, expresaron.

Asimismo, los trabajadores afirmaron que debido a la falta de insumos, ya hay personal de otras áreas en las que no se atiende Covid-19 que se reportan como contagiados, “una compañera enfermera murió (…) pasó una semana enferma y no se le dio la atención que necesitaba. No nos negamos a trabajar, pero exigimos estar protegidos”, denunciaron.

De acuerdo con sus declaraciones, antes de que fuera más grave la pandemia del Covid-19 en México, los directivos del IMSS les prometieron bonos al personal que diera atención a los pacientes contagiados con el nuevo coronavirus, sin embargo, indicaron que hasta el momento no han recibo ningún pago extra, por lo que consideraron que los están dejando olvidados.

IMSS promete atender las demandas

Tras la protesta, representantes del Cuerpo de Gobierno de la unidad médica, personal y representantes sindicales nacionales y locales, se acordó atender las demandas del personal de salud, afirmó el IMSS a través de una nota informativa.