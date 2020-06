Proponen que Covid-19 sea considerada riesgo de trabajo en la nueva normalidad

La Secretaría de Salud (SSA) planteó que la Covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus, sea considerada como un riesgo de trabajo para que los trabajadores puedan acceder a una incapacidad en caso de resultar contagiados durante su regreso a las actividades por la nueva normalidad.

Durante su reunión con representantes de Baja California, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato y Ciudad de México de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud (UNTS), la SSA acordó que el SARS-CoV-2 sea considerado como un riesgo de trabajo.

Se estima que hasta el 90 % de los trabajadores enfermen por Covid-19 durante la nueva normalidad

Este planteamiento, será turnado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), además de que se gestionará que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) dé apoyo para entregar insumos de protección personal a diversos estados.

Protección contra Covid-19 en todo el país

El titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Pedro Flores Jiménez, reiteró que uno de los objetivos de la actual administración es hacer efectivo lo establecido en el Artículo 4° Constitucional, que se refiere al derecho a la salud, garantizando el acceso a medicamentos gratuitos y atención médica a toda la ciudadanía.

Otros de los puntos que se discutieron es una solicitud para que el Insabi suministre insumos como pruebas para detectar coronavirus a las unidades médicas de los estados, además de conciliar con los secretarios de Salud los casos de despido a trabajadores de la salud para descartar cualquier tipo de represión.

A finales de mayo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, señaló que el coronavirus no será considerado como enfermedad de trabajo, pese a que se estima que hasta el 90 % de las personas podrían contagiarse durante el regreso a la nueva normalidad.

Robledo aseguró que al ser una enfermedad de contagio comunitario y no dentro del área de trabajo, no puede ser considerada como riesgo para el trabajador dentro de la empres, por lo que el IMSS no daría incapacidad al trabajador infectado de Covid-19.