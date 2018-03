FRANCISCO ESPINOSA / Diario La Verdad CANCÚN, Q.Roo.- Tomando como parámetro lo que se ha hecho en países como Botswana, Chile, Costa Rica y Eslovenia, que han reducido la corrupción a niveles comparables a los de muchos países industrializados ricos, el senador por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó iniciativa para crear el ‘Tribunal de la Patria’.

Propone Fernando Mayans tribunal anticorrupción

Tribunal de la Patria

El ente, explicó el senador, deberá estar compuesto por un mínimo de ocho Senadores y un máximo de 12, para conocer de las denuncias y quejas que presenten los ciudadanos o grupos de la sociedad civil organizada en contra de actos y hechos de corrupción.La propuesta se sustenta en lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), la cual el Estado mexicano firmó y ratificó. Bien ha sostenido el Instituto del Banco Mundial que combatir la corrupción y mejorar la gobernabilidad, pueden dar un impulso importante a un país en desarrollo. Investigaciones en que se utiliza una amplia base de datos sobre gobernabilidad de 200 países demuestran, de hecho, que al mejorar la gestión de los asuntos públicos, el imperio de la ley y el control de la corrupción, se eleva el ingreso nacional per cápita”, explicó. Mayans Canabal expuso que en el caso de México, de acuerdo con el más reciente Barómetro Global de la Corrupción 2013, elaborado por Transparencia Internacional, para más de 90% de los mexicanos la corrupción constituye un problema y para casi 80% es un problema serio. Agregó que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), coloca a la corrupción en segundo lugar entre los problemas más importantes para los mexicanos, con 50.9% de las menciones, solo después de la inseguridad y antes que el desempleo y la pobreza. Expresó que la iniciativa tiene un propósito importante: “Hoy presenté en compañía del doctor Carlos Alberto Pérez Cuevas, presidente del capítulo México de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), la iniciativa de Ley de ‘Tribunal a la Patria’. Esta iniciativa busca curar a nuestro país de esta terrible enfermedad que es la corrupción, frenando de una vez por todas la impunidad en México”, dijo.