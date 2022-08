Pronostican intensas lluvias en Nuevo León, durarían varios días

Según informó el gobernador Samuel García, para la próxima semana, del 8 a l 14 de agosto, se esperan intensas lluvias en Nuevo León, debido a un cúmulo de nubes del océano atlántico que presuntamente, estarían presentándose en la entidad y favorecerán los niveles de niveles de agua en las presas del estado.

“Es una buena semana, en cuanto a lluvias punta que de lunes en adelante va a llover más continuo, que es lo que nos sirve como región”.

En La Verdad Noticias dimos a conocer que el mismo mandatario celebró la llegada de precipitaciones al estado, tanto, que según afirma Mariana Rodríguez, su esposa, no durmió por estar en la ventana viendo el agua caer del cielo.

En ese mismo sentido, el mandatario Samuel García detalló que Nuevo León necesita lluvias continuas, pues esto provocaría el escurrimiento y se dirigirán a las presas que abastecen del líquido vital a toda la población y que de momento, se encuentran agonizando.

Dijo también que no es necesaria una lluvia mensual fuerte, ya que podría ser rápidamente absorbida al mando freático y de ese modo, no llegarían a los embalses que se localizan en Santiago, Linares y también en China.

No es necesaria “una lluvias al mes fuerte, si no varias seguidas para que cuando llueva no se absorba completamente el agua al manto freático, si no que escurra y llegue a las presas”.