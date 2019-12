Programa de verificación vehicular será más estricto para 2020

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) dará a conocer el próximo 17 de diciembre las nuevas medidas que aplicarán a partir de 2020 para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México; una de ellas es el endurecimiento de la verificación vehicular.

El nuevo programa será más estricto para otorgar los hologramas doble cero y cero, tal y como se anunció en junio de este año, ésto con el fin de que sólo los autos menos contaminantes obtengan estos beneficios, pues el resto obtendrán holograma uno y dos.

Las reglas de verificación vehicular serán endurecidas el próximo año

Los capitalinos la próxima semana sabràn qué autos nuevos sí podrán obtener el holograma doble cero y cuáles, a pesar de ser modelo reciente, no lo conseguirán a no contar con una tecnología que emita menos gases contaminantes y que no cumplan con un rendimiento mínimo de 15 kilómetros por litro de gasolina.

TORREÓN TAMBIÉN PIDE REFORZAR VERIFICACIÓN VEHICULAR

El viernes 13 de diciembre, la Dirección de Medio Ambiente de Torreón anunció ante la Comisión respectiva, medidas más duras contrar los conductores que no pagando la verificación vehicular luego de que el Ayuntamiento de Gómez Palacio "se ha notado" para hacer con el respaldo de un inversionista privado que instalará dos módulos de revisión pública.

Por su parte, Felipe Vallejo, director de Medio Ambiente de Torreón, dijo que la dirección a su cargo no cuenta con el presupuesto asignado para la compra de una estación de monitoreo.

Cabe mencionar que la verificación vehicular es un programa dirigido al control de las emisiones contaminantes mediante la inspección de dichas emisiones, directamente en los vehículos a través de sondas y bancas electrónicas, para su posterior aprobación o rechazo. En otras partes de la República, el mecanismo de medición y penalización esá dirigido a ejercer un control de tales contaminantes.

