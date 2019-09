Profesor de la UNAM propone un TRÍO sexual a alumna y lo exhibe en redes sociales

Profesor de la UNAM propone un “TRIO” a alumna y lo exhiben en redes sociales

Aprovechándose de su autoridad, un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acosó a una joven estudiante de la Facultad de Psicología proponiéndole un trio sexual a cambio de que le firmara unos documentos que necesitaba.

En la cuenta de Facebook “Denuncias de la FFyL, la joven contó que el profesor se aprovechó de que pasaba por un terrible momento para obtener información y posteriormente utilizar la en su contra.

El texto empieza contando que Oscar C. comenzó a preguntarle a una de sus amigas si tenia novio, si le gustaban las mujeres o si le gustaba alguien de la UNAM.

A pesar de que su amiga le decía que el profesor era bueno y que “no lo hacia en mala intención”, la joven se sentía molesta por la atención que le daba el profesor; pero en un momento de vulnerabilidad, él se acercó a ella y comenzó a platicar con ella, ayudándola a solucionar su problema.

“Le conté todos los problemas que tenía en ese momento, lloré muchísimo, me ofreció un pañuelo y me fue a casa”, escribió la joven estudiante.

Esa conversación fue solo el inicio de un acoso aun mayor, ya que días después de ayudarla el profesor le envió un mensaje donde le proponía realizar un trío sexual con él y su amiga, lo cual rechazó.

“Le reclamé el abuso de poder que estaba ejerciendo, respuesta que le molestó mucho”, afirmó la víctima.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Enojado por no haber realizado el trío sexual, el profesor de la UNAM utilizó los datos que le hacia contado en privado y los utilizó para humillar durante el seminario de comunicación sin que nadie entendiera, solo él y ella.

Pero ahí no terminó el acoso sexual, ya que al terminar dicha humillación, el profesor salió y le gritó a la joven: “ay no sabia que tenias todo eso; por fin vi lo mujer que eres, no sabia que tenias todo eso debajo de esos pantalones.

TE PUEDE INTERESAR: Profesor se enamora de alumna, lo batean y la viola por venganza

Tras responderle groseramente y pasar por otros momentos, el maestro no paró los abusos y continuaba mandándole mensajes de acoso a su alumna, exigiéndole que accediera a hacer el trío sexual con su amiga a cambio de firmarle unos documentos que necesitaba.