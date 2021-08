Profesor de UAEMex prohíbe pronombres neutros y amenaza a alumnos que los usen

Un profesor de UAEmex, como es conocida la Universidad Autónoma del Estado de México, fue expuesto en redes sociales por una alumna, después de que prohibió a sus estudiantes usar o pedir ser llamados con pronombres neutros.

En el vídeo, publicado desde la cuenta de Twitter, @rasta_barbie7, se puede ver al profesor drante una clase virtual donde exige no: “empezar como en el video que está circulando de que es compañere, alguien me dice eso y lo sacó de aquí”.

El docente se refiere al vídeo de Andra Escamilla, quien rompió en llanto cuando un compañero le llamó el pronombre equivocado; al respecto, la RAE se ha pronunciado sobre la palabra "compañere".

Profesor de AUEMex no acepta pronombres neutros

Maestro universitario prohíbe lenguaje inclusivo en sus clases

Como puede escucharse en el vídeo ahora viral, el profesor asegura no apoyar las llamadas “identidades no binarias”, aunque confundió los conceptos de sexo y género al afirmar como: “Hay un macho y una hembra en los animales, no hay mache ni hembre”.

“Por favor evítenme la pena de sacarlos de aquí”, finalizó el profesor, quien al igual de Chumel Torres se burló del lenguaje inclusivo y terminó siendo atacado por miles en Twitter, al punto que la propia universidad ha emitido un comunicado oficial.

La Universidad escribió en Twitter como “convoca a todas y todos los universitarios “guiarse con fundamento en los valores que abonen al desarrollo profesional y humano de la sociedad en su conjunto”.

¿Por qué es necesario el lenguaje inclusivo?

Rae aprueba algunos pronombres propios del lenguaje inclusivo

Aunque han surgido muchos memes sobre el lenguaje inclusivo y críticas a su implementación, activistas y académicos afirman que ayuda a visibilizar a la mujer y personas no binarias para garantizar el acceso a más espacios públicos y más equidad de género.

Como te hemos compartido en La Verdad Noticias, el objetivo del lenguaje inclusivo es crear un género neutro usando pronombres como “le”, “les” y “elle”, considerados prohibidos por el profesor de AUEMex y otros críticos.

