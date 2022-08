Profepa propone cobrar impuestos por la venta de felinos

La titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Mendoza Vera indicó que se debe reforzar la Ley General de Vida Silvestre para evitar casos de maltrato de felinos grandes. De hecho, propuso que se cobren impuestos para disminuir la venta de este tipo de especies y así se evite su abandono.

“Esto debe pasar por el tema del cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, la comercialización de un ejemplar implica la obtención de ingresos, el ingreso está gravado con el Impuesto Sobre la Renta y tendríamos que ver cómo es que se obtienen ingresos; de dónde viene y hacia dónde va” dijo la funcionaria en entrevista con Milenio.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, la Profepa rescató a más de 200 felinos que se encontraban en abandono en el refugio Black Jaguar-White Tiger, ubicado en la Ciudad de México. Sin embargo, asociaciones proanimales señalaron que la burocracia de esta dependencia retrasaba la atención para estas especies.

Profepa pide fortalecer leyes

Al respecto, la titular de Profepa explicó que con el fortalecimiento de dicha ley permitirá que los criaderos rindan cuentas sobre la comercialización de estos animales, es decir, tendrán que informar sobre a qué lugares son vendidos, ya que actualmente esta información no siempre es proporcionada y no se puede exigir porque no está en la ley.

La funcionaria agregó que esta situación también se presenta con aquellos felinos que se exportan desde los criaderos, pues tampoco hay mucha información sobre a dónde son enviados estos ejemplares. Además señaló que con el reforzamiento de la ley se podrán hacer inspecciones.

Mendoza Vera declaró que lo ideal sería que no hubiera comercialización de felinos, pero reconoció que esto es inevitable y, ante la creciente demanda, se debe regularizar y reforzar la ley para evitar que estos animales sufran maltrato animal.

Profepa reubica a felinos

Como se sabe, Profepa comenzó un operativo para reubicar a los felinos rescatados del refugio Black Jaguar-White Tiger en criaderos y zoológicos de todo el país. Estas acciones se complicaron debido al estado de salud de algunos ejemplares.

