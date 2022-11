Profeco revela las mejores marcas de leche para consumir.

Uno de los alimentos fundamentales para muchos mexicanos es la leche, ya que aporta al organismo calcio y contribuye a una ingesta de B12, entre diversos nutrientes. Sin embargo, no todas las marcas ofrecen estos beneficios.

Una tarea que llevó a cabo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fue analizar más de veinte marcas de productos que son vendidos al público en cuanto a leches o lácteos, de las cuales aparecieron marcas que muestran buena calidad y las que son mejor evitar.

Ante este estudio, se consideraron tres productos lácteos y 17 leches de diferentes tipos, como las enteras, descremadas, deslactosadas entre otras. Deben saber que son accesibles para el consumidor pero el resultado de algunas es su alto contenido en azúcar por lo que no son recomendadas para consumir.

Entre las marcas que no cumplieron con las características de salubridad mínima se encuentra “Los 19 hermanos”, ya que contiene menos producto del que declara, así como dos productos de “Lala”, ya que no cumple con la norma del proceso no regulado de eliminación de lactosa. De la misma forma leche Querétaro, pues tiene menos cantidad de lo declarado.

¿Cuáles son las mejores marcas de leche?

En cuanto a las leches que sí cumplen con las normas establecidas que cuentan con calidad son: Lala 100 fresca sin lactosa + calcio 30%, Lala 100 sin Deslactosada + proteína 54g, Lala 100 sin Deslactosada + proteína 54g light, Lala Light baja en grasa, Leche León, , Alpura Clásica Lala entera, Leche Monarca, Liconsa, Frisia ,Sello Rojo, Bioré, Lala Orgánica entera, Gota Blanca, Bajío y Nutri.

Así que si consumes alguna de estas marcas, entonces no las saques de tu alimentación, ya que contienen los nutrientes necesarios.