Profeco revela de qué están hechas las sopas de crema

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó estudios de laboratorio para analizar la veracidad de la composición de las principales marcas de sopa de crema que se ofrecen en el mercado mexicano, a fin de dar a conocer cuáles empresas no cumplen con ciertas normas.

El titular de Profeco, Ricardo Shieffield, detalló en una entrevista con Milenio que en la Revista del Consumidor de octubre, que está próxima a publicarse, se realizó un análisis a 18 sopas de diferentes marcas que se comercializan en todo el país, como Campbell's, Knorr, Extra Especial y Bio.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, anteriormente la Profeco sancionó a tiendas de conveniencia que revisan los tickets de compra de sus clientes al salir de sus instalaciones, lo cual va contra la ley. Estos operativos son constantes por parte de dicha dependencia federal.

Profeco revela marcas que no cumplen

Profeco dará a conocer este estudio en octubre

En ese sentido, Profeco adelantó algunos de los resultados de este estudio y dio a conocer cuáles son las marcas de sopa de crema que no cumplen con la información nutritiva que presentan. Cabe señalar que Sheffield explicó que no hay una norma que regule estos productos, por lo que no pueden ser retirados.

Profeco señaló que entre las marcas que no cumplen se encuentran Knorr y Campbell's, que salieron con menor contenido de verduras dentro de sus componentes, por lo que un consumidor no estaría ingiriendo alimentos con nutrientes, sino con sodio, harinas y azúcares.

Por ello, el titular de Profeco declaró que las sopas de crema no aportan a la nutrición de los consumidores sino que “aportan a las calorías y a la sal, no aportan realmente a una alimentación balanceada, y en general es un producto caro, porque por ese mismo dinero, te puedes comprar el kilo completo de chile poblano, o de champiñones”.

Profeco advierte por jugos de fruta

Profeco realiza operativos constantes

Profeco también realizó un análisis sobre las marcas de jugos de fruta que no cumplen con la información nutritiva, es decir, que no contienen fruta, por lo que recomendó no adquirir este tipo de productos.

