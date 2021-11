Profeco revela cuáles son los mejores aceites para cocinar

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha revelado cuáles considera que son los mejores aceites para cocinar, con base en sus estudios hechos por laboratorio, desde 2019. En esta investigación se analizaron diversos tipos de aceites de cocina, incluso los tipo gourmet.

Cabe destacar que los aceites de cocina son el líquido graso que es extraído de las semillas de algunas plantas. Todos son de origen vegetal, libres de colesterol, así como vitaminas y ácidos grasos omega. Suele ser empleado para freír, guisar, o aderezar los alimentos.

De acuerdo con la Profeco, los aceites más recomendados para cocinar por su contenido de grasas buenas para el cuerpo humano son: cacahuate, girasol, cártamo, oliva, maíz, soya y canola. En esta lista también entran los aceites de uva, salvado de arroz y ajonjolí, aunque suelen ser de un precio más elevado.

Mejores marcas de aceites de cocina, según Profeco

Para que el aceite con el que cocinas sea saludable no debes hacer que genere humo/Foto: La Voz

Entre los mejores aceites para cocinar de uso común están considerados los que sí cumplen tanto con el punto de humo, así como con lo declarado en sus etiquetas, por lo que las marcas que se recomiendan son:

Aceite vegetal comestible: Ave, Chedraui, Ke! Precio, Precissimo, 1-2-3.

Aceite de Girasol: DiCiero, 1-2-3.

Aceite de Canola: Capullo, Capullo procardio, Valley Foods, Vita.

Aceite de Palma: Biosol.

Aceite de Maíz: La Gloria, Altea.

Aceite de Olivo: El Olivo, La Gitana, San Lucas.

La Profeco señala que la mejor manera de elegir un aceite para tus alimentos es que se debe elegir los que tengan menos de 4 gramos de grasa saturada por cucharada, y sin aceites parcialmente hidrogenados o grasas trans.

Asimismo, menciona que se debe leer con cuidado las etiquetas, aunque es importante tomar en cuenta que no todos los aceites son claros sobre su contenido alimenticio o lo declaran a medias.

Marcas de aceite gourmet que no declaran su contenido alimenticio en sus etiquetas

No todos los aceites de tipo gourmet cumplen con las normas/Foto: Muy Interesante

Las marcas de aceites gourmet que hasta ahora no tienen claro su contenido alimenticio en sus etiquetas y por ello, no se sabe con exactitud si son recomendables o no, según Profeco son:

Aceites de aguacate: Avocare, Cate de mi corazón Aceite de aguacate, Cate de mi corazón Aceite de aguacate mediterráneo, San Lucas extra virgen gourmet.

Aceites de ajonjolí: Foreway sesame expert, Kaporo y Hum Chum. Estos aceites declaran a medias su contenido alimenticio, JFC: aceite de ajonjolí, La cocina verde: aceite de ajonjolí, Satoru, San Miguel aceite de ajonjolí extra virgen.

Aceite de semilla de uva: San Lucas, aceite de pepita de uva.

No obstante, la institución aclara que para que el aceite sea seguro no se debe sobrecalentar, ya que si genera humo significa que inició su proceso de descomposición y puede ser dañino para la salud.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la Profeco informa que los aceites con los que puedes cocinar a altas temperaturas son: soya, cacahuate y ajonjolí. Los que tienen un punto moderado son: maíz, canola, oliva y aguacate.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!