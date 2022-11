Profeco explica por qué no se debe comprar en redes sociales

Profeco explica por que no se debe comprar en redes sociales

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió a los compradores que no se debe adquirir productos a través de redes sociales, ya que estos espacios digitales no están diseñados para el comercio y por lo tanto no están regulados. Por ello, pidieron no realizar compras en redes sociales durante el Buen Fin.

El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, señaló que este tipo de espacios digitales no están regulados, por lo que es muy fácil que los consumidores sufran algún caso de estafa. Además, indicó que el primer consejo que puede dar previo al Buen Fin es no comprar en redes sociales.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, la Profeco ha comenzado con un operativo especial por la realización del Buen Fin. De hecho, recientemente se dio a conocer el mecanismo disponible para que los consumidores denuncien ante esta dependencia ofertas falsas.

Profeco recomienda no comprar en redes

��¡Mucho ojo! Recuerda que antes de comprar algún producto o contratar servicios por internet, siempre revisar los términos y condiciones.



— Profeco (@Profeco) November 18, 2022

En ese sentido, el funcionario de Profeco señaló que las compras en redes sociales son peligrosas pues dejan al cliente indefenso porque "no tienes ningún tipo de garantía, las redes sociales no son plataformas de comercio electrónico”, durante una entrevista con el periódico El Universal.

“Por ello, consideró que el primer consejo es no comprar en redes sociales, comprar en redes sociales es como comprar en una esquina, en un semáforo y nadie en su sano juicio va a comprar un refrigerador, una estufa ni una licuadora", indicó el titular de Profeco, ante la cercanía del Buen Fin.

Además, explicó que la Profeco tiene registro de casos en los que se hacen fraudes por compras en redes sociales, porque no hay dirección del proveedor y generalmente se piden depósitos sin que se entregue ninguna factura, recibo o comprobante a cambio.

¿Qué es y para qué sirve la Profeco?

— Profeco (@Profeco) November 18, 2022

La Profeco es una instancia federal a la que se puede acudir en caso de tener algún problema en la adquisición de un producto, además de algunos servicios. Esta dependencia busca garantizar la seguridad jurídica de los consumidores en México.

