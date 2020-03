Profeco: Multa de 3 millones de pesos a negocios que aumenten precios

Los negocios que aumenten los precios de sus productos de manera injustificada serán acreedores a una multa de hasta 3 millones de pesos, advirtió el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

“No hay necesidad de aumentar los precios”: Profeco

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Profeco resaltó que a pesar de la pandemia del coronavirus Covid-19, en México no hay desabasto de productos de la canasta básica, por lo que, dijo, no haya motivo de que se encarezcan los productos en estos momentos.

Profeco: Multa de 3 millones de pesos a negocios que aumenten precios

Y es que resaltó que la República Mexicana superavitario pues se produce más de lo que se consume, “no hay motivo para subir nada que venga del maíz blanco, de la caña de azúcar, el frijol, o huevo”, recalcó.

Advierte Profeco que podrían cerrar el negocio que aumente los precios

Sheffield señaló que la Profeco actualmente tiene facultades, no solo para supervisar los precios, sino para imponer multas y decomisar productos. Dichas facultades las otorga la Ley Federal de Protección al Consumidor tras la declaratoria de contingencia sanitaria del pasado 24 de marzo.

"En consecuencia, quienes abusen, les vamos a imponer una multa de 3 millones de pesos para que lo que se roban, lo que abusen, lo tengan que devolver, no les va a convenir. Y si insisten en aumentar injustificadamente los precios, podemos llegar a cerrar el negocio y asegurar la mercancía.

“Se las paso a Segalmex, a la (Secretaría de) Defensa Nacional, y en unos meses la devolvemos, kilo por kilo, no hay ningún problema, no vamos a abusar de nadie y no vamos a permitir que se abuse, y eso con la ley en la mano", declaró.

��#Recuerda todos los establecimientos comerciales deben exhibir y respetar los precios; así como NO aumentar injustificadamente los precios. Si tienes denuncia de alguno ¡Acércate con Profeco! pic.twitter.com/asLYldVZGd — Profeco (@Profeco) March 28, 2020

Explicó que precios de productos se monitorean desde hace 40 años y que en enero de este año, cuando comenzó el brote de Covid-19 en China, Profeco comenzó a monitorear las compras de los principales acopiadores del país para evitar acaparamiento.

Te puede interesar: Profeco pide a 20 empresas y 6 gasolineras explicar alza injustificada de precio

Afirmó que existe estabilidad en los precios y solidaridad de los proveedores y los comerciantes, e hizo un llamado a la ciudadanía para reportar a quienes aumenten los precios.