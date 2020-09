Procesan a 4 exfuncionarios de Ciudad del Maíz por fraude y peculado

Un juez de Control vinculó a proceso a cuatro ex funcionarios municipales de Ciudad de Maíz del periodo correspondiente del 2015 al 2018, así como tres constructores privados por el delito de peculado, por obras inconclusas y no realizadas, informó este jueves la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

Lo anterior ocurre luego de que una organización ciudadana interpuso la denuncia, al igual que el ayuntamiento actual de Ciudad del Maíz y la Auditoría Superior del Estado (ASE), por lo que iniciaron las investigaciones correspondientes y el personal de la Fiscalía estatal encontró los datos de prueba de la probable participación de esas siete personas en los hechos que se les imputan.

Fue por medio de citatorio como se les llevó a la audiencia inicial en Rioverde, donde la Juez de Control valoró lo presentado por el Ministerio Público especializado en anticorrupción y los vinculó a proceso por el delito de peculado.

Los imputados son Juan Antonio “N”, ex alcalde; Noé “N” ex tesorero; Rodolfo “N” ex coordinador de desarrollo social; José “N” ex secretario general; y los constructores de nombres Óscar “N”; Saúl “N” y Felipe “N”.

En la misma audiencia, la Juez de Control otorgó un plazo de seis meses para las investigaciones complementarias, en los que se podrán aportar más pruebas por las partes involucradas.

De acuerdo con las investigaciones, durante esa administración municipal (2015-2018) se contrataron obras que consistían en la rehabilitación de 10 caminos vecinales, de los cuales 5 quedaron incompletos y uno más no fue realizado, detectando un faltante por cerca de 6 millones de pesos al erario público.

Tras las denuncias interpuestas, la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción de San Luis Potosí inició con lo conducente, hasta lograr judicializar la carpeta de investigación, obteniendo de la autoridad judicial la vinculación a proceso de las siete personas.