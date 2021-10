Primeras madres lesbianas registran a su hijo y hacen historia en Hidalgo

Se registró un hecho histórico en Pachuca, Hidalgo; este municipio se convirtió en el primero en registrar a un bebé de madres lesbianas; el pasado viernes 8 de octubre se registró al segundo menor de edad. Los dos casos coinciden en muchas cosas, pues las cuatro mujeres protagonistas de la situación, tuvieron una larga espera para este momento.

Se trata de los dos primeros casos en todo el Estado y en redes sociales la situación se viralizó rápidamente, siendo aplaudida por millones de usuarios.

Diversos colectivos defensores de las familias homoparentales, dijeron que este era un gran inicio para la inclusión de las familias que tienen que lidiar con la poca empatía de la gente y de los funcionarios que llevan estos procesos.

Primeras madres lesbianas de Hidalgo

La pareja tuvo a su bebé tras un tratamiento de inseminación

La historia es protagonizada por Dulce Daniela y Marlene; su amor inició hace dos años a través de redes sociales. Todo parecía imposible pues Dulce vivía en Michoacán pero eso no la detuvo para visitar a Marlene en Tepeji del Río, en Hidalgo.

“Sólo venía de vacaciones por 15 días y se quedó”, pues con la convivencia y buena comunicación, decidieron convertirse en madres por inseminación.

El pasado 31 de diciembre se hicieron la prueba de sangre y salió positiva; en aquel entonces tenía cuatro semanas “y fue mi mejor regalo de Año Nuevo”. Revelaron que ambas se pudieron a llorar de la emoción.

Su bebé, Jacob Marlon Jiménez Zamora, nació el pasado 7 de septiembre de 2021, a las 14:00 horas pero no pudo ser registrado pues la adopción de bebés de pareja lesbiana no estaba permitido, no sabía el procedimiento.

Varios políticos mexicano, entre ellos Margarita Zavala, rechazan a las familias de mujeres lesbianas, y eso ha complicado la facilitación de este proceso.

La otra historia que se registró en el mismo estado fue de Janeth y Rosely, quienes se conocieron hace 12 años en un bar; su hijo Dante Ramón Márquez Montiel, nació el 5 de agosto de este año y luego de dos meses, no podían lograr el registro de su bebé.

Su objetivo se logró este viernes 8 de octubre, hasta que se convirtieron en la segunda pareja homoparental en lograr el registro.

¿Qué es la familia homoparental en México?

Existen varias familias homoparentales en México

Son aquellas que están formadas por personas del mismo sexo y que desean tener hijo o adoptar a menores de edad; en varios Estados del país está prohibida la familia homoparental, además del matrimonio igualitario.

En Oaxaca se legalizó por primera vez a una niña con madres lesbianas, hecho que también fue histórico en todo México y aplaudido en redes sociales.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!