Priistas CASI JURAN que Peña Nieto no protegió a Emilio Lozoya

Luego de asistir al homenaje luctuoso de María de los Ángeles Moreno, el desfile de priistas no podía faltar, y los medios de comunicación aprovecharon la oportunidad para cuestionarles acerca de la detención de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, a lo cual los priistas se empeñaron en decir y casi hasta jurar que el ex mandatario, Enrique Peña Nieto no protegió a Lozoya.

Entre los entrevistados estuvieron Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong y Manlio Fabio Beltrones, los que dieron su postura respecto al caso.

Por su parte, el ex secretario de Gobernación y actual senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong aseveró que en la administración de la que fue parte junto al presidente Peña Nieto, no hubo protección para Emilio Lozoya.

“Les puedo asegurar que se dio entrada en la Procuraduría y ahora deben de tener mayores elementos; no se ha configurado algún tipo de delito y ahora se está procediendo”, indicó.

▶ Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que durante la administración de Enrique Peña Nieto no se protegió a Emilio Lozoya https://t.co/MpCeFV17iw pic.twitter.com/28FWSetemV — Milenio.com (@Milenio) 29 de mayo de 2019

Con respecto a la detención del empresario Alfonso Ancira, en España del quien es el dueño de Altos Hornos de México, el priista indicó que era ya el momento de conocer si existe un sustento y un proceso debido en contra de Ancira.

“y lo que corresponda, siempre hemos dicho que cuando hay elementos para procesar a alguien que se hagan en el marco de la ley, y nosotros estaremos de acuerdo”.

Mientras tanto Claudia Ruiz Massieu, presidenta nacional del PRI, señaló que las instituciones tienen que realizar su trabajo, sin mancharlos con tintes políticos y sin fincar responsabilidades justo ahora que se atraviesan los procesos electorales.

“Y dónde haya presunta responsabilidades, investigar y deslindarlas... en todos los casos, este o el que sea, pediremos que las autoridades actúen con responsabilidad y apego a la ley, al derecho y hagan su trabajo”.

▶ Manlio Fabio Beltrones consideró que el proceso judicial tendrá que agotarse y Emilio Lozoya tendrá que defenderse https://t.co/MpCeFV17iw pic.twitter.com/FIci6xnsid — Milenio.com (@Milenio) 29 de mayo de 2019

Por otro lado, Manlio Fabio Beltrones dijo considerar que el proceso judicial deberá agotarse y Emilio Lozoya deberá defenderse.

“Espero que el camino de lo que es la procuración de justicia y sobre todo, el Poder Judicial que pone orden a cualquier especulación, haga su trabajo... espero que no se violenten los procesos y que las cosas se hagan bien en beneficio para México”, expresó.