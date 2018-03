Previenen el arribo de la influenza al país y a Yucatán

Autoridades federales adquieren 32 millones de vacunas; se aplicará en los sectores vulnerables del país

Con la llegada de las bajas temperaturas inicia la ‘Temporada Estacional de Influenza’, la cual se calcula termine en abril próximo, por lo que hay que tomar medidas preventivas, señaló el Sector Salud. La autoridades afirman que no hay forma de predecir si habrá o no un repunte de esta enfermedad; las estadísticas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza dicen que para esta temporada es previsible esperar más casos, pues los incrementos que se han registrado desde 2009, año en que se tuvo la primera epidemia en el país, aumentan año con año. Según el último reporte epidemiológicos, se inició la temporada con un 16 por ciento de casos de Infecciones Respiratorias Agudas, con respecto a la temporada pasada. Ante esto, expertos coincidieron en que no será raro que comencemos a ver y escuchar campañas con una sola recomendación: vacunarse contra la influenza. Así mismo, el gobierno federal adquirió para esta temporada, a través de la Secretaría de Salud, 32 millones de vacunas contra la influenza para aplicarlas dentro de los grupos más vulnerables del país. Estas campañas están enfocadas a que la gente haga conciencia y no deje pasar la vacunación, pues es durante este mes y hasta enero cuando las bajas temperaturas impactan a diversos grupos vulnerables. Autoridades en salud estimaron que la tasa anual de la influenza estacional es de 10 por ciento en adultos y hasta 30 por ciento en niños, sector que suele tener mayores complicaciones y de manera adicional las personas con diabetes o cáncer. La influenza es altamente contagiosa, al grado que, por ejemplo, en un vuelo comercial, un solo pasajero puede diseminar la enfermedad hasta en el 72 por ciento de las personas a bordo, por lo que las autoridades también exhortó a la población a no automedicarse y acudir a un médico. El virus de la influenza se transmite de persona a persona, entra al organismo por la boca, nariz y ojos o a través de gotitas de saliva que se expulsan al estornudar o toser; también al saludar de mano, beso o abrazo a alguien enfermo de una infección respiratoria. Los síntomas son fiebre, escurrimiento nasal, dolor de articulaciones, de pecho y estómago y en ocasiones diarrea. Para prevenir esta enfermedad es necesario cuidarse de los cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire, abrigarse, cubrir nariz y boca; consumir frutas y verduras, sobre todo las amarillas y verdes para mejorar la defensa del cuerpo y evitar contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias.