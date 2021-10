Presunta brutalidad policial en Guadalajara contra un niño en situación de calle

Los casos de brutalidad policial en el país han incrementado, pero ahora, mediante las redes sociales, los ciudadanos denuncian a las autoridades que cometen estos actos. Recientemente en Guadalajara ocurrió un presunto caso de abuso policial, donde un niño en situación de calle fue detenido por estar acostado en la vialidad.

Una mujer se percató de lo que estaba ocurriendo con el menor de aproximadamente 12 años así que decidió defenderlo, ya que el niño entre lágrimas le pedía al policía que lo soltara ya que lo estaba lastimando, y a pesar de las peticiones el oficial y otros dos policías seguían tratando de retener al menor que aparentemente no tiene hogar.

Esta situación de brutalidad policial contra el niño, generó indignación en las redes sociales, ya que la persona que lo denunció dijo que supuestamente los policías involucrados se estaban burlando del menor.

Autoridades de Guadalajara podrían ser investigados por supuesta brutalidad policial

Posiblemente las autoridades de Guadalajara ya están siendo investigadas por estos hechos que ocurrieron el pasado 30 de septiembre en la zona de Chapultepec de Guadalajara, Jalisco.

El clip que fue difundido en Twitter, muestra a un pequeño que es detenido por tres policías de la entidad, quienes no miden su fuerza ante el niño. “Déjame ir con la señora” se escucha decir al menor de edad refiriéndose a la mujer que estaba grabando los presuntos actos de brutalidad policial.

Policías amenazaron con golpear al niño

Las instituciones de seguridad aún no han dado declaraciones sobre este caso/Foto: Mega Noticias

La usuaria que grabó y difundió el video ayudó al pequeño para que los policías no se lo llevaran, especialmente porque la mujer afirma que los uniformados amenazaron al niño al decirle lo siguiente: “Pinches mocoso nada más porque no es de noche porque si no te metíamos una putiza”.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, luego de que se hiciera la denuncia, la mujer que apoyó al niño en situación de calle también dijo que recibió apoyo de Ciudad Niñez, perteneciente a la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Sin embargo, a pesar de la viralización de este presunto caso de brutalidad policial en Guadalajara, las autoridades no han dicho nada al respecto.

