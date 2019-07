Presidente del Senado califica como sólido el Plan de Negocios de Pemex

El plan que se ha anunciado para rescatar a la petrolera va a ser exitoso; señaló presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama y añadió que la lógica que tiene el plan va a llevar a un punto de recuperación de Pemex.

La razón de Batres Guadarrama se deriva a que el plan está aliviando la carga fiscal de Pemex para liberarle recursos para su propia capacidad productiva.

El senador de Morena explica que en este plan “no hay ninguna sorpresa”, porque el Ejecutivo federal en campaña ofreció rescatar a la empresa pública, combatir la corrupción al interior de la petrolera y el robo de combustible que representa pérdidas por casi 60 mil millones de pesos.

“Pemex es una empresa pública, que será fortalecida con recursos públicos, y que la inversión privada que ya existe continúa y, de acuerdo con la ley, se encontrarán los mecanismos de colaboración con inversión privada”, señaló el senador.

Batres Guadarrama, recalcó que hay una responsabilidad de rescatar una empresa pública, una empresa productiva de la nación, y el gobierno es lo que está haciendo.

Recordó que el esquema de rescatar a la industria petrolera con recursos privados se experimentó en el sexenio pasado y no tuvo resultados, incluso la producción de petróleo cayó.

En el plan presentado por el Gobierno Federal, dijo, que las medidas son muy interesantes y ahora se materializan al disminuir la carga fiscal de Pemex, aumentar la inversión del Estado, ampliar la capacidad productiva de la empresa a través de las nuevas refinerías, el combate al robo de combustible, que representan pérdidas, y el de la corrupción al interior de la petrolera.

En el caso de los números que pusieron las calificadoras internacionales a Pemex, el senador señaló que estas no pues no pusieron atención con los problemas de robo de combustible y la corrupción en la paraestatal en otros tiempos, y cuestionan lo que el gobierno ha hecho para combatir estos flagelos, por lo que dijo “que no hicieron bien su trabajo”.