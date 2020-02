Presidente de Guatemala pide construir con México muro de "prosperidad, no de armas"

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, manifestó la necesidad de que su país y México trabajen juntos en la construcción de prosperidad y no de "armas"; ésto con el objetivo de alentar a las personas a quedarse en sus naciones.

Ante ello, el mandatario guatemalteco propuso crear entre ambos países un banco de inversión que brinde la oportunidad que detenga la migración.

"Que trabajemos juntos en la construcción, no de muros físicos, sino de muros de prosperidad, no de muros de armas, sino de muros de prosperidad que alienten a las personas a quedarse y no arriesgarse", indicó.