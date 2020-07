Presidenta de la CNDH denuncia amenazas de muerte por caso Giovanni López

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, denunció una serie de amenazas de muerte en su contra, las cuales dijo, están relacionadas al caso de Giovanni López, joven asesinado por la Policía municipal de Guadalajara el pasado 4 de mayo, además de los 30 años de la organización.

Durante una conferencia de prensa, María del Rosario Piedra Ibarra precisó que las amenzas fueron realizadas a través de mensajes de texto, vía whatsapp y llamadas telefónicas, por lo que decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

"El domingo 8 de junio fui victima de un ataque cibernético, una serie de amenazas via mensajes de whatsapp, llamadas telefonicas y mensajes de texto", acusó la presidenta de la CNDH y añadió que "las amenazas recibidas eran de diversas personas y de diversos estados del país, y fueron más de 100 número telefónicos".

Rosario Piedra, presidenta de la CNDH

Aun cuando las amenazas incluían a su familia, Piedra Ibarra aseguró que las amenazas no le atemorizan porque "estoy acostumbrada a tener presión ante esta lucha que hemos llevado desde siempre como víctimas, pero ahora con un estatus de poder hacer, de poder solucionar cosas, de poder impedir y hacer que en este país no se sigan violentdo los derechos humanos", declaró.

Amenazas contra Rosario Piedra protegían a Enrique Alfaro

De acuerdo con la presidenta de la CNDH, las amenazas en contra de su persona y su familia, fueron explícitas para que dejara de meterse en el caso de Giovanni López, al igual que con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

"Quiero señalar que tuvo que ver (las amenazas) con la atraccion del caso de Giovanni López", señaló Rosario y añadió que "donde me decían que no me metiera con el gobernador", aunque precisó que no estaba señalando a nadie, pues se estaba investigando con seriedad.

Tras estas declaraciones, Enrique Alfaro dijo que "nuestro país hoy enfrenta a un enemigo en común: la delincuencia organizada que pretende someter al Estado mexicano. Es momento de cerrar filas y de no doblarnos ante la adversidad", escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.