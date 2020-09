Presentan iniciativa para despenalizar el aborto en Morelos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor) presentó junto con activistas una iniciativa al Congreso local para despenalizar de forma total el aborto en la entidad, a fin de terminar con la “criminalización” de la que son objeto las mujeres que deciden terminar sus embarazos cuando no es por prescripción médica.

En el marco del Día por la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, Israel Hernández Cruz, presidente de la CDHMor, resaltó que actualmente las leyes vulneran los derechos humanos de las mujeres al no permitirles decidir sobre su propio cuerpo, por lo que resaltó la necesidad de reformar el Código Penal Estatal y la ley estatal de Salud.

“Al estar criminalizada esta práctica, viola sus derechos fundamentales: libertad de procreación, derecho a la salud, libertad al derecho a la privacidad y también a la intimidad”, dijo.

Hernández Cruz agregó que Morelos se ha convertido en uno de los estados más peligrosos para las mujeres que deciden abortar, ya que de hacerlo sufrirá una sanción penal, por lo que la iniciativa propone dar libertad a la mujer para decidir interrumpir su embarazo dentro del periodo de las doce semanas de gestación.

Despenalización total del aborto en Morelos

La solicitud del decreto busca también obligar al gobierno estatal a brindar en las unidades de salud pública, el servicio de interrupción del embarazo de forma gratuita, profesional y segura.

También que se garantice que las mujeres víctimas de violación puedan interrumpir su embarazo sin mayor dilación y cuestionamientos por parte de las autoridades sanitarias.

Andrea Campos, de la Red de Colectivos Feministas de Morelos, dijo antes de entregar la iniciativa que, en Morelos los abortos clandestinos e inseguros son una realidad, “aun cuando existe la Ley de Víctimas, general y estatal, la NOM-46, que permite el aborto por violación y las causales vigentes en el Estado”.

Por último, los colectivos feministas y la CDHMor exhortaron a dejar de “criminalizar y exhibir a las mujeres que abortan, no son criminales, no las detengan, no la procesen. Reiteramos que no necesitamos su permiso para abortar, necesitamos que se garantice nuestro acceso gratuito y legal”.