Presentan denuncia contra ex presidenta del Colegio de Notarios en Oaxaca

La actual directiva del Colegio de Notarios de Oaxaca presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de su ex dirigente, la notaria Guadalupe Díaz Carranza, debido a que se ha negado en reiteradas ocasiones a entregar documentación contable sobre esta organización.

En una entrevista con Aristegui Noticias, Noé Salvador Ramos López, actual presidente del Colegio de Notarios de Oaxaca, reveló que desde que la nueva directiva asumió el cargo, el pasado 29 de enero de este año, la ex presidenta ha evadido entregar documentación fiscal sobre dicho organismo.

Según la información consultada por La Verdad Noticias, Díaz Carranza incluso ha entregado documentación apócrifa sobre el manejo de recursos durante su administración como presidenta en el Colegio de Notarios de Oaxaca.

Colegio de Notarios denuncia corrupción

De hecho, la actual directiva señaló que en una ocasión, acudió a la oficina de Díaz Carranza para recibir documentación sobre el Colegio de Notarios, sin embargo, no fueron atendidos por la exdirigente, sino por su secretaria, que entregó varios papeles, menos estados de cuenta.

“Al momento en que nosotros fuimos para recepcionar la documentación, nos atendió su secretaria, ella no estaba presente, y nos entregó algunos documentos, pero no la contabilidad ni estados financieros, no entregó declaraciones ante el SAT, el efectivo, tampoco cuentas bancarias”, indicaron.

Díaz Carranza aspira a presidir el Colegio Nacional de Notarios, sin embargo enfrenta diversos señalamientos públicos que incluyen falsificación de documentos, negativa a entregar documentos oficiales de su labor y a que, cuando obtuvo su patente de notaria, le fue excusado el requisito de tener 35 años cumplidos y se le dio el nombramiento a los 28 años por ‘anuencia’ del exgobernador José Murat.

