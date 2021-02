Por segundo día consecutivo se registrarán cortes de energía eléctrica en el país. Este martes 16 de febrero, 12 estados se verán afectados por el corte del suministro, informó el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

¿Qué estados tendrán cortes de electricidad?

A través de sus redes sociales, el organismo detalló que las entidades en las que se realizarán cortes de carga rotativos y aleatorios, es decir, cortes en el suministro eléctrico son:

Aguascalientes

Colima

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Zacatecas

El corte anunciado será a partir de las 18:00 y hasta las 23:00 horas (tiempo del centro).

¡Prepárate! Habrá cortes de electricidad en 12 estados del país

La medida se realizará debido al “aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país”.

Ante esta situación, “el Cenace insta a todos los sectores de la población a tomar las medidas preventivas pertinentes ante esta afectación del suministro eléctrico”.

El operador señaló que con la suma de esfuerzos optimizará en la medida de lo posible el uso y consumo de la energía eléctrica cuando les sea restablecida, y recomendó apagar las luces que no se utilicen, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor, así como disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

Los cortes rotativos contribuyen, explicó, al balance carga-generación programando en interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el Sistema Interconectado Nacional.

Estos cortes se suman a los programados por el Cenace el día de ayer, así como el mega apagón en el norte del país, provocado por las bajas temperaturas en Texas, Estados Unidos, que afectaron el suministro de gas para las plantas generadores de ciclo combinado.

Seg��n el último informe de la Comisión Federal de Electricidad, presentado a las 18:00 horas del lunes, 645 mil 944 usuarios siguen sin servicio en Chihuahua; 167 mil 525 en Tamaulipas; 138 mil 123 en Nuevo León, y 46 mil 142 en Coahuila.

