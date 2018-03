Preparan un tinaco de 'Aguas locas' y terminan intoxicados

Agencias/Diario La Verdad Guanajuato.- Fiesta universitaria con "aguas locas" se sale de control, estudiantes de la Universidad de Guanajuato asistieron a una fiesta que muy temprano se salió de las manos. Los poco más de 70 alumnos lo que fueron a celebrar el cumpleaños de uno de ellos el pasado 12 de octubre, en un salón de fiestas llamado "El Charquito" que se encuentra ubicado en la carretera libre Guanajuato-Silao. A los jóvenes, de entre 20 y 25 años, les pareció buena idea llenar un tinaco de 500 litros con ese "cocktel" mareador conocido coloquialmente como "aguas locas". Según el informe los cuerpos de rescate recibieron reportes de ayuda, en el número de emergencias 911, para atender a una chica que supuestamente estaba herida. Cuando los elementos de Sistema de Urgencias Medicas y de Protección Civil llegaron al lugar se encontraron con que la joven no se encontraba lesionada sino que se le habían pasado copas, presentaba una congestión alcohólica grave y no respondía. El personal de Protección Civil declaró que la mayoría de los universitarios se encontraban en estado de ebriedad debido al abuso de ese brebaje, mezcal y otras bebidas alcohólicas. Para no meterse en problemas, los jóvenes, en una primera instancia, argumentaron que la fiesta era por parte de la Universidad de Guanajuato, información que fue negada por el propietario de “El Charquito”. El festejo de cumpleaños en “El Charquito” fue supendido tras la llegada de las autoridades al sitio. Los estudiantes se retiraron del lugar y los padres de la joven intoxicada fueron al lugar de los hechos a buscarla para llevarla a que la valorarán en un hospital.

