Preparan terreno para montar barrera de contención en rescate a mineros

A 18 días del trágico incidente en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, este sábado se informó que como parte de las acciones para el rescate de 10 mineros, las autoridades buscarán maniobrar en el terreno con una barrera de contención.

Cabe señalar, que desde ayer viernes, los equipos especializados integrados por Mexicanos y Estadounidenses, han trabajado en estudios de geofísica para determinar el punto clave que los ayude a encontrar una forma más eficaz para poder ingresar a los pozos inundados.

Hasta el momento, la información sigue en desarrollo, cabe señalar que las autoridades aún no precisan, cuál será el nuevo operativo que permitirá dar con las víctimas, entre tanto los familiares aún continúan en el lugar de hechos, esperando noticias positivas de sus familiares.

Familiares acuerdan pagos

Los familiares de las víctimas que han permanecido firmes en la esperanza de volverlos a ver con vida, informaron que llegaron a un acuerdo para recibir el pago de los salarios vencidos de los obreros.

Como parte de esto, las autoridades responsables se comprometieron a pagar 12 mil pesos semanales, durante el tiempo en que concluye el rescate de los mineros.

Irregularidades en el pozo

Las familias aún esperan a las víctimas

Con respecto a la forma en que operaban las minas de carbón, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, afirmó a La Verdad Noticias, que el pozo de carbón operaba de manera irregular, puesto que las autoridades no estaban, notificadas es decir no tenía el conocimiento sobre la operación del pozo “El Pinabete”, por lo que también aseguró que se iniciarán acciones de revisión.

