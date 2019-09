Preparan RECORTE al campo de 20 mdp en el Presupuesto de Egresos 2020

Olga Sosa Ruiz, Diputada del Partido Encuentro Social (PES), anunció que el campo tendría un recorte en su presupuesto de 20 millones de pesos esto en el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año.

Preparan RECORTE al campo de 20 mdp en el Presupuesto de Egresos 2020

Destacó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), será de los más afectados por este recorte federal. Tan solo para este año se designaron un total de 68 mil millones de pesos, esto para programas que ayudan a ganaderos y agricultores a nivel nacional.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

Sosa Ruiz, aclaró que la movilizaciones de campesinos a nivel nacional y los bloqueos de estos es la causa del recorte de 20 millones para el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año para este rubro.

“El paquete presupuestal preocupados por el campo trae 20 mil millones menos en general y créanme que desde aquí hago un llamado a que apoyemos el campo mexicano, para nosotros es primordial y es un tema de seguridad nacional”.

Cabe mencionar que SENASICA son los encargados de revisar los granos y evitar el ingreso de ganado enfermo, que de no ser detectado podría generar el cierre de las fronteras con Estados Unidos. En este 2019 se designaron 68 mil millones de pesos, dinero que no logró alcanzar para dar a los programas que beneficiarán a los agricultores y ganaderos, indicó la diputada.

Preparan RECORTE al campo de 20 mdp en el Presupuesto de Egresos 2020

“Era de 68 mil y quieren que quede en 48 mil millones. Estamos preocupados que en nuestro distrito representamos agricultores ganaderos”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Semarnat reduce casi un 23% de inversión en programas del cambio climático

Incluso aseveró la diputada que si no se da el apoyo al campo, México no come, “para que todos los diputados, además del Gobierno Federal, recapacite estaremos muy pendientes”. advirtió la diputada de Tamaulipas.

Video: Órale Qué Chiquito