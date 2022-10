Prepara Sinaloa brigadas y albergues por Orlene.

El gobierno de Sinaloa se prepara ante el riesgo que representa para esa entidad el paso del fenómeno meteorológico Orlene y por ello se implementarán brigadas junto a la Guardia Nacional y ya están listos albergues.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que se implementarán brigadas junto a la Guardia Nacional, en tanto que en el caso de los albergues ya están listos y equipados en caso de ser requeridos, junto al plan DN-III para el tema de los alimentos.

"Estamos hablando con la Conagua, acuérdense que les he dicho yo que me importa mucho la administración de las presas, ahí tenemos ese tema no, porque viene al sur, la picachos está llena, está desfogando muy probablemente en estos días se tome la decisión de un mayor desfogue", dijo el mandatario.

Activan Sesión Permanente

En tanto, en Culiacán la mañana de este viernes se activó la Sesión Permanente del Consejo Municipal de Protección Civil ante la posible llegada de la tormenta tropical Orlene.

El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil manifestó que no se prevé que la tormenta golpee a la Capital, pero si se esperan fuertes lluvias.

A decir del titular de Protección Civil Municipal, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, los refugios temporales habilitados desde los inicios de la temporada de lluvias están listos para cualquier eventualidad.

Esta tarde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la trayectoria de la tormenta tropical ‘Orlene’.

A las 16:00 horas, el fenómeno meteorológico se localizó a 390 kilómetros al sur de Playa Pérula y a 455 kilómetros de Cabo Corrientes, en Jalisco.

Las bandas nubosas de ‘Orlene’ incrementan las posibilidades de que haya fuertes lluvias en estos estados: Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit.

Además, se prevén vientos con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en las costas de Colima y Jalisco.

