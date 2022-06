Prepara AMLO recorrido por zonas de Oaxaca afectadas por ‘Agatha’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que en su gira por Oaxaca sobrevolará municipios afectados por el huracán Agatha y bajará en tres de ellos para decirle a la gente que no están solos y continuarán los apoyos.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatario aseveró que prepara (junto con su gabinete y presidentes municipales) una reunión para dar a conocer el plan de apoyo a los damnificados.

“Vamos a estar en Huatulco, Puchutla, en Mazunte, Pluma Hidalgo. Vamos un municipio de la Costa y dos de la Sierra, vamos a sobrevolar en helicóptero los tres lugares y voy a bajar en los tres municipios”, detalló.

Es importante destacar, como se infromó en La Verdad Noticias, autoridades de protección civil reportaron más de 17 mil casas dañadas por paso de huracán ‘Agatha’. Ante esta situación, la Secretaría de Bienestar inició este lunes el censo casa por casa para evaluar las afectadaciones.

AMLO no visitaría zona más afectada por complicaciones de riesgo

Debido a que los caminos se encuentran intransitables, AMLO no podrá visitar la zona de Ozolotepec.

"Para los de Ozolotepec y para otras comunidades que están más en la sierra, decirles que se llevó a cabo pues una exploración y que todavía hay una situación de riesgo, que yo quería ir a verlos allá", explicó el presidente mexicano.

“Me recomendaron que no era conveniente, y no está bien el tiempo, y si lo hacemos por carretera no nos alcanza bien el tiempo”, añadió.