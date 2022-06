Prepa de Puebla deja sin foto de graduación a estudiante por vestido "muy corto”

La joven denunció a la prepa por no dejar que se tome la foto de graduación junto a sus compañerosñ

Una joven estudiante denunció a una prepa de Puebla, luego que las autoridades escolares le prohibieron tomarse la foto de graduación junto a sus compañeros por llevar un vestido “corto”, sin brindarle más explicaciones.

De acuerdo al relato de Carol, como se identificó la víctima en redes sociales, los hechos se registraron el pasado 26 de mayo cuando los estudiantes de la institución educativa asistieron al plantel para su sesión de fotos como generación.

La joven explicó que llegó al sitio con ropa informal, al igual que todos sus compañeros, sin embargo, el personal de la preparatoria le impidió tomarse la fotografía con los estudiantes de su clase tras argumentar que su vestido era "muy corto".

Estudiante denuncia a prepa de Puebla por discriminación

Carol indicó que incluso trató de brindarles opciones como acomodarse en un lugar de la parte trasera para que “no se viera lo descubierto de sus piernas”, pero éstos se negaron, motivo por el cual decisión hacer público su caso y denunciar al plantel por “discriminación”.

“No me dejaron tomarme la foto por mi vestido cuando a otras chicas de mi generación que traían vestidos iguales o más cortos les permitieron el paso sin ningún problema, yo sé lo comenté a la directora y lo que ella me dijo es que ya las habían revisado”, detalló la usuaria Carol en Twitter.

Asimismo, la joven compartió una serie de fotografías al lado de sus compañeras para comparar su vestimenta y evidenciar que la prenda que llevaba puesto no era realmente el problema.

“Yo me frustré mucho y estuve llorando porque la foto tenía un significado muy grande para mí, ya que era en honor a mi ex novio que falleció el año pasado y no tuvo la oportunidad de graduarse”, apuntó.

¿Qué es la discriminación en las instituciones educativas?

Las expresiones más importantes de esta discriminación son: abuso en contra de los alumnos menores o más débiles, burlas y abuso en contra de las mujeres, como ocurrió con la estudiante en una prepa de Puebla, así como burlas en contra de alumnos que presentan defectos o características físicas relevantes.

