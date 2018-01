Precio de huevo se dispara; sube hasta 10 pesos

Precio de huevo se dispara

Precio de huevo se dispara en México; sube hasta 10 pesos, afirman comerciantes del país, ya que afirman que de 22 pesos ahorita lo venden en 32 pesos el kilo.

Ahora en hogares donde el huevo era sustituto de carne tampoco podrán consumirlo.

Amas de casa afirman que el alza del precio de huevo les ha afectado considerablemente ya que aseguró haber comprado un medio kilo de huevo en 16 pesos cuando antes le costaba 12.

'Realmente ya no nos alcanza para nada y es un alimento básico'

“Realmente ya no nos alcanza para nada y es un alimento básico. Si antes podíamos comer una o dos veces a la semana carne, pues ahora ni siquiera carne. El huevo, el pollo y azúcar… todo ha subido demasiado y el sueldo es lo único que no sube, porque no alcanza.”, afirman.

Junto con el huevo, el precio de varios productos y verduras han comenzado a subir, mientras que el gasto de las amas de casa fluctúa entre 50 y 100 pesos diarios.