Por tener mal internet maestro expulsó a sus alumnos de clase en línea

Gonzalo Vázquez Vela es un alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 1 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que recientemente denunció el trato recibido por parte del profesor, al expulsar a la gente que no tenga buen internet de sus clases en línea.

Resulta que a través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Alan Parangueo pide ayuda para la difusión del video y así poder llegar a los directivos del plantel y hacerles saber el trato que el profesor da a los alumnos que no tienen una buena conexión a internet para poder tomar clase.

Se puede ver en el video que un alumno del Instituto Politécnico Nacional contesta al profesor: “No creo que sea justo tener que soportar sus actitudes en cuanto a la reunión, porque no todos tenemos las posibilidades de estar aquí”.

Por mal internet alumno fue expulsado

En el video se observa que el profesor al ver la reacción que tuvo el joven estudiante, decidió seguir con sus protestas, sin ceder un poco su postura y ante la negativa de Alan para parar de hablar, lo único que pudo responder Medrano Wong fue:

“¿No le gusta? Si no le gusta, retírese”

Es por eso que el estudiante Alan se encargó de crear un hilo en Twitter para anexar las pruebas que acumula desde 2017 el profesor Medrano Wong: desde actitudes violentas, dar clase de leperadas, faltar el respeto a sus alumnos y acosar a las alumnas.

Por su parte el estudiante ha expresado: “El se niega a empatizar y prestarse a comprender que no todos los alumnos tienen las mismas posibilidades, oportunidades, etcétera, para contar con buenos celulares, computadoras, internet.

“No todos tenemos los mismos recursos y no hay que ser un genio para comprender eso”.

Ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto

No es para menos que el video se hiciera viral en redes sociales, pues en el se ve que Alan busca poder visualizar esta problemática, pues no es la primera vez que se enfrenta con el profesor para poder tomar clases.

Además se añade que no solamente expulsa a los alumnos por no tener buena conexión a internet, si no, que por no tener una buena cámara: “Hoy no solo hablo por mí, hablo por mis compañeros que fueron privados de su derecho a recibir esas clases que no tuvieron”.

“Hablo por todas las personas y alumnos que han estado sufriendo de estos abusos”.

Cabe destacar que ni directivos del CECyT 1, ni el IPN han dado alguna declaración al respecto sobre la actitud tomada por el profesor y por ello los alumnos no han dejado pasar la situación y siguen exhibiendo al profesor abusador.

