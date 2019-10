Por sus ganas, Felipe Calderón CREA partido político en Puebla

Pese a que los mexicanos se han mostrado en contra de la idea que tiene el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, junto con su esposa, la ex primera dama y también ex candidata presidencial, Margarita Zavala, sobre crear un nuevo partido político, la pareja ex presidencial insisten y anuncian asamblea en Puebla para crear la nueva organización.

A a través de un video publicado en Facebook, la ex candidata presidencial independiente Margarita Zavala, hizo una “formal invitación” a los habitantes de puebla para que participen en la asamblea distrital que se llevará a cabo el domingo 13 de octubre. Cabe mencionar, que estas asambleas que han realizado por varios estados de México, son por requisito del Instituto Nacional Electoral (INE), para poder registrar a ‘México Libre’ como un partido.

De acuerdo con la misma información que proporcionó Margarita Zavala de Calderón, la asamblea tendrá lugar en la escuela María Luisa PAcheco, ubicada al norponiente de la capital de Puebla, a las 11 de la mañana del domingo 13 de octubre.

Esperan que habitantes de las colonia Estrellas del Sur, Ánimas, Romero Vargas y todas las que formen parte del distrito 9 federal, asistan a la asamblea de ‘México Libre’.

FELIPE CALDERÓN VS MÉXICO

Luego de que el ex presidente cancelara su visita al Tec de Monterrey debido a la presión social que hubo por parte de los alumnos de dicha institución, quienes reunieron casi 30 mil firmas para que el ex panista no pisara el plantel educativo, en redes sociales hacen un atento llamado a los mexicanos para no votar por el nuevo proyecto político de Calderón y su esposa, Margarita Zavala.

Considerar que es un voto de sangre, pues durante el sexenio del ex panista, hubo sucesos trágicos que marcaron a México y que se le atribuye la culpa directamente a familiares de la pareja ex presidencial.