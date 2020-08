Por sociedad egoísta Covid-19 no cede en México: Arquidiócesis

En su editorial dominical del semanario Desde la Fe , titulado "¿Cuántos muertos más?", la Arquidiócesis de México criticó la actuación de la sociedad mexicana ante la emergencia sanitaria por Covid-19.

Dijo que la pandemia provocada por el Covid-19 no cede en el país es porque la los mexicanos no quieren, no colaboran y se ha mostrado egoístas al no respetar los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades para frenar el índice de contagios por coronavirus.

Además, la Arquidiócesis de México dijo que en los más de 52 mil decesos que se acumulan hasta el momento "existe una gran responsabilidad en las omisiones, las excusas, la ignorancia y el egoísmo" de no asumir "el cuidado del otro".

Pide iglesia respetar los protocolos sanitarios a feligreses

El Covid-19 no cede por egísmo de mexicanos opina Arquidiócesis

El texto manifiesta que: "Ya no hay pretextos, si la pandemia no cede en México es porque, como sociedad, no queremos que ocurra".

Asimismo, señala que gran parte de la población de mexicanos aún no ha entendido que los muertos, son nuestros muertos, tuyos y míos, y esa es una realidad ineludible que se debe combatir con la colaboración de todos, agregó.

De acuerdo con el último reporte las autoridades de Salud en México se acumulaba ya 52 mil seis muertes y 475 mil 902 contagios desde el inicio de la pandemia.

La Iglesia católica recordó que la semana pasada, al rebasar las 50 mil muertes, México se ubicó "tristemente" en el tercer lugar a nivel mundial en el número de personas fallecidas por la pandemia, sólo por detrás de Estados Unidos y Brasil.

El país cumple su décima semana de la llamada "nueva normalidad", que opera con base en un semáforo epidemiológico de cuatro colores que regula las actividades económicas y sociales.

Misa domincal del Arzobispo Primado de México en la Basílica de Guadalupe. 09/08/2020 https://t.co/Jk9WGeogHH — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) August 9, 2020

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que el semáforo epidemiológico para la semana del 10 de agosto se mantendrá como el de esta semana.Por ello, el semáforo rojo se mantendrá rojo para 16 estados, mientras que el resto estará en naranja.