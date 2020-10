Por segunda vez alcalde de Ciudad Juárez, da positivo a Covid-19

Por segunda ocasión, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Armando Cabada Alvídrez, informó en sus redes sociales que luego de realizarse la prueba de Covid-19 nuevamente salió positivo, al igual que su esposa Alejandra y su hija Regina, por lo que dio a conocer que de inmediato iniciaron el confinamiento voluntario.

Como te hemos mencionado en “La Verdad Noticias”, el pasado 6 de mayo, Cabada Alvídrez dio a conocer que luego de la prueba había resultado positivo a Covid-19.

En esta ocasión a través de redes sociales, volvió a confirmar que estaba contagiado, “Hola buenas tardes, como les he estado informando en estos últimos días, los índices de contagio y recontagio del Covid-19 en nuestra ciudad son realmente preocupantes. Debo decirles que he vuelto a salir positivo en mi examen más reciente y no solamente yo, sino también mi hija Regina y mi esposa Alejandra”.

Chihuahua podría regresar a semáforo naranja por nivel de contagios

Alcalde de Ciudad Juárez se contagia otra vez de Covid-19

“Les informo que estaré trabajando desde mi casa hasta que los médicos me autoricen a reincorporarme a mis actividades normales”, puntualizó.

Por su parte, la Secretaría de Salud estatal informó que en Chihuahua suman 19 mil 404 casos confirmados de covid-19, mientras que el número de fallecimientos asciende a mil 606, de los cuales 10 ocurrieron en Ciudad Juárez, dos en Chihuahua, uno en Camargo, dos en Saucillo y uno en Ojinaga en las últimas 24 horas.

Respecto a que el estado regresó al semáforo naranja, el secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, dijo que esta situación se da por el descontrol en el nivel de contagios de las últimas semanas.

“Chihuahua transitará al color naranja y esto no es solo un color, es el indicador de que estamos teniendo más contagios, más enfermos, más hospitalizados y más defunciones, y que el virus se está diseminando con más velocidad”, puntualizó.

Podemos salvar el semáforo amarillo... ¡Ponte el cubrebocas y no te lo quites! pic.twitter.com/DEEKNvcHPu — SecretaríaSaludChih (@SSaludChih) October 14, 2020

Fernández Herrera pidió a los chihuahuenses ser más responsables ante la pandemia, ya que el ejercicio de las libertades individuales de unos puede llevar al contagio y la muerte de otros.