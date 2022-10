Por saltar en concierto de CDMX autoridades lo cancelan; creyeron era un sismo

Autoridades tuvieron que cancelar un concierto que se estaba llevando a cabo el pasado fin de semana en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX), pues debido a que los asistentes no paraban de saltar, se desató pánico entre los pobladores de la zona, ya que debido a las vibraciones del suelo las personas creyeron que se trataba de un sismo.

En videos que empezaron a circular en redes sociales se puede observar el artista urbano de Argentina, Ysy A, quien al salir a cantar sus éxitos entusiasmó tanto a sus espectadores que empezaron a saltar al ritmo de sus música.

Sin embargo, debido a los saltos y a las vibraciones provocadas, algunas estructuras de la zona empezaron a moverse, asustando a los residente de la zona, pues algunos creyeron que se trataba de un sismo, según comentaron los organizadores del evento y personal de Protección Civil.

“Ya no pueden brincar tanto. Está vibrando tanto el piso que está saliendo la gente a la calle, de los edificios. Piensan que está temblando”, comentó uno de los integrantes del concierto.

El evento se canceló porque sonaron las alarmas sísmicas en CDMX

Más tarde fue el rapero quien reveló que el evento tuvo que ser cancelado, pues tras los reportes empezaron a sonar las alarmas sísmicas y le pidieron que se bajara del escenario.

“Al terminar la cuarta canción, mi equipo de producción me pide que me baje del escenario porque estaban sonando las alarmas y habían llegado las autoridades al lugar, alertados por los vecinos de la zona, que estaban sintiendo temblores [...] Me subí al escenario, les pedí que dejen de saltar. Hicimos como pudimos una canción [...] A la próxima, me piden que bajemos el sonido, a la próxima canción me pidieron que me bajara del escenario”, declaró.

El artista indicó más tarde que se agendará una nueva fecha para el evento, para que sus seguidores puedan disfrutar del concierto, debido a que el anterior fue cancelado.

¿Cuándo va a temblar 2022?

Hasta el momento no se puede detectar cuando ocurrirá un sismo

Hasta el momento los, sismólogos es decir los especialistas que estudian los sismos, han logrado predecir la localización de áreas sísmicas, pero no pueden predecir aún cuando ocurrirá un movimiento, por lo que se desconoce cuándo puede temblar. Aunque habitantes de la alcaldía Benito Juárez creyeron que tembló el pasado fin de semana en la localida de la CDMX, debido a que los asistentes a un concierto no paraban de saltar.

