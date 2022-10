¿Por qué no sonó la alerta tras el sismo de 5.6 en Chiapas?

Un nuevo sismo se registró durante la mañana de este sábado en Chiapas y pese a que fue de intensidad moderada, la alerta sísmica no se activó en la Ciudad de México, donde algunos usuarios señalaron que se logró percibir este temblor, por lo que sospechan de una falla en dicha alerta.

Este sismo fue de una intensidad de 5.6 en la escala Richter y tuvo su epicentro en Pijijiapan, un poblado ubicado al sur de Chiapas, donde no se reportaron daños estructurales ni pérdidas humanas por este temblor, aunque encendió las alarmas entre la población.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, el pasado mes de septiembre se caracterizó por los sismos constantes en el centro del país, el más fuerte ocurrió justo el 19 de septiembre, tras el simulacro realizado por las autoridades para conmemorar el fatal temblor de 1985.

¿Por qué no se activó la alerta tras el sismo?

�� Octubre sorprende a #Chiapas

Así reaccionaron los chiapanecos ante el sismo de magnitud 5.6 con epicentro a 130 kilómetros al Suroeste del municipio de #Pijijiapan. pic.twitter.com/oposPWFmvd — Al Momento 4T (@Almomento4T) October 1, 2022

Según explicaron las autoridades, la alerta sísmica de CDMX no se activó tras este sismo debido a que la cantidad de energía que generó en los primeros segundos no fue suficiente para que se activara esta alerta. Es decir, no se trató de un fallo en el sensor, más bien el temblor no pudo activar este mecanismo.

Pese a ello, algunos usuarios señalaron que el sismo se logró percibirse en algunas zonas de la Ciudad de México, pero en general, este temblor pasó desapercibido para la mayoría de la población que se ubica en el centro del país.

A diferencia de lo anterior, a finales de septiembre ocurrieron sismos que sí lograron activar la mencionada alerta e incluso provocaron evacuaciones de edificios residenciales, hoteles y oficinas. Septiembre es un mes que se caracteriza por los constantes temblores en el centro del país.

¿Se puede predecir un sismo?

Sismo en Chiapas

A las 11:40 am de este sábado se registró un movimiento telúrico que puso en alerta a la ciudadanía. pic.twitter.com/SneIXOaanV — Chiapas Digital (@chiapasdigital1) October 1, 2022

Especialistas reiteraron que hasta la fecha es imposible predecir cuándo sucederá un sismo, así como la intensidad que presentará, por lo que se recomienda seguir realizando simulacros para poder reaccionar ante este tipo de fenómenos.

