¿Por qué los mexicanos compramos piratería?

Un sector de la población gasta 209,000 millones de pesos en productos apócrifos de música, libros, arte y software.

“Si el gasto de los 209,000 millones de pesos en compras de piratería se convirtieran en compra de productos legales, su consumo equivaldría a 33,400 millones de pesos en IVA”, señalaron en la presentación que convocó a Roberto Cantoral Zucchi, director general de SACM y VP de CALC, Guillermo González King, director general de Amprofon, y Armando Báez Pinal, tesorero de CALC, entre otras personalidades.

Música, libros y películas apócrifos

De acuerdo con un reciente estudio, 41.9 millones dea el año pasado, con un gasto cercano a los. Un gasto lícito equivalente hubiese generado 33,400 millones de pesos en IVA. La “Encuesta para la medición de la piratería en México” realizada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), comisionado de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, AC (CALC), revela que más de 80% de losque viven en poblaciones con más de 15,000 habitantes gastaron 209,000 millones de pesos en la compra de productos pirata. En la capital yucateca, aunque no hay números precisos por tratarse de unpuesto que sabemos que hay más de cincuenta locales vendiendo productos de dudosa calidad, como cd´s y películas principalmente, la afectación a la economía formal es tan importante al grado de que en algunos almacenes el departamento de discos se redujo a una pequeña isla, cuando en años pasados, era toda un área especializada, reveló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Juan José Abraham Daguer. Durante un recorrido por el centro de la ciudad, el señor Roberto Gaspar Pool, vendedor de discos piratas, señaló que es un negocio “entrampado” porque si renta un local, cumple con pagar sus impuestos como los servicios de agua, luz, etc., y la mercancía que vende como son discos y películas piratas, están dentro de su local, lo cual las “convierte” en un negocio lícito. Agregó que intervienen varias autoridades, por un lado es la PGR la encarga de decomisar el material pirata, mientras que por otro, al tratarse de un servicio si una película sale mal, el cliente podría quejarse ante la Profeco, pero nadie hace eso. Respecto a dónde se elaboran los productos pirata, dijo que lo ignora, ya que cada mes llega el distribuidor con las novedades. En la Encuesta para la medición de la piratería en México, se muestra que la compra de productos apócrifos es una actividad tolerada por el entorno social y no es mal vista por quienes los consumen”, explicó Tábata Vilar, directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) y presidenta de la CALC. Según el estudio realizado, se estima que 41.9 millones de mexicanos siguen comprando piratería física y online de música, películas, libros, software, fotografías, pintura y escultura.Al menos 9.6 millones de mexicanos, 18.6% de la población mayor de edad que vive en localidades mayores a 15,000 habitantes, no adquirieron piratería de las siete categorías que comprende la encuesta. “El tamaño de muestra de la encuesta fue de 1,200 entrevistas realizadas en el primer trimestre del año a la población mayor de 18 años de la República Mexicana que residen en localidades de más de 15,000 habitantes”, explicaron. De acuerdo con la encuesta, aplicada en campo por la empresa Con Estadística, estimó que 36.3 millones de personas, es decir, 70.5% de los encuestados, consumieron piratería física; en tanto que 26 millones (72%) de los encuestados que respondieron utilizar Internet, consumieron piratería digital. “La venta de productos pirata en el 2016 dejó ingresos millonarios por cerca de 21,000 millones de pesos; es decir, tres veces el recorte que se ha hecho a ciencia y tecnología en el presupuesto federal, Además, con la piratería se financian otras actividades como el secuestro, tráfico de armas, pornografía infantil. Los tres niveles de gobierno deben tener una lucha frontal contra la piratería y todo lo que lo rodea”, señaló la directora de Canacine. En el documento se informa que, de los consumidores de piratería física, estiman que 1.8 millones desconocía que lo adquirido era un producto pirata, por omisión o desconocimiento real. “En lo que respecta a piratería digital, se estimó que 2.7 millones de mexicanos compraron productos pirata sin saber que lo eran”, se lee en el informe.Para la música, se estima que en los últimos 12 meses, 37.5 millones de mexicanos, 72.7%, adquirieron. Destaca que los consumidores deequivalen a 93.5% del total de consumidores mexicanos de música, y sólo 4.2 millones de mexicanos, 10% de los consumidores de música, adquirieron sólo música original, ya sea física o digital. Por grupos de edad, escolaridad y nivel socioeconómico, los mayores consumidores de música pirata física fueron mexicanos de entre 18 y 44 años, quienes tienen preparatoria y personas de nivel socio económico C- (medio bajo, es decir $14,023 pesos de ingreso promedio mensual del hogar). La industria cinematográfica es una de las más afectadas por el consumo masivo (físico y digital) de contenidos ilegales. Se estima que 34.8 millones de personas, es decir, 67.5% de mexicanos, adquirieron películas pirata. La encuesta añade que 31.3 millones de mexicanos mayores de 18 años que habitan en localidades mayores de 15,000 habitantes, del cual el mayor grupo de consumidores son mexicanos de entre 18 y 24 años, gastaron alrededor de 57.39 pesos en promedio en la última ocasión para obtener películas en físico; en tanto que en digital, 15.4 millones de consumidores descargaron una media de cinco películas al año vía Internet, y en 81% de las ocasiones fue gratuito.