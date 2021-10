¿Por qué el RFC será obligatorio para todos los mayores de 18 años?

El Registro Federal de Contribuyente (RFC) será obligatorio para todos los jóvenes mayores de 18 años, después que el pleno de la Cámara de Diputados votó y avaló, el dictamen de la Miscelánea Fiscal, Ley de Ingresos y Ley Federal de Derechos para el 2022.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el Registro Federal de Contribuyentes será obligatorio pues se busca que con esta medida se faciliten los trámites que requieran de este registro, además aseguran que servirá a los jóvenes a ingresar a la vida laboral.

Luego que los diputados propusieron la inscripción desde los 18 años, ahora será obligatorio que todos los jóvenes realicen el trámite aunque no tengan trabajo o alguna actividad económica.

¿Qué pasa si los jóvenes se inscriben al SAT si no trabajan?

Aunque no tengan trabajo los jóvenes deberán registrarse

Los jóvenes de 18 años que no tengan actividad económica deberán inscribirse, aunque no tendrán obligaciones fiscales ni serán objeto de aplicación de sanciones; es decir, no estarán obligados a pagar contribuciones o presentar declaraciones fiscales y esto lo harán registrándose en el rubro de “personas físicas sin actividad económica” y aunque no tengan obligaciones es de suma importancia de estar registrado en el SAT.

Pero cuando los jóvenes encuentren un trabajo formal entonces el SAT podrá rastrear sus actividades económicas y mandarles notificación a través del buzón tributario.

Se planea agregar un párrafo aclaratorio a la propuesta de inclusión de jóvenes de 18 años “Las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Tratándose de personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción se realizará bajo el rubro ‘Inscripción de personas físicas sin actividad económica’, conforme al reglamento de este código, por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones”.

¿Cómo ver mi RFC?

Todos los jóvenes mayores de 18 años deberán realizar el trámite

Si ya estas inscrito puedes consultar tu homoclave, para ello debes realizar los siguientes pasos:

Ingresa a esta página del SAT

Llena los datos que te solicitan, para ello deberás tener a la mano tu CURP

Da click en el botón consultar

Listo, puedes ver y descargar tu registro

Ahora todas las personas mayores de 18 deberán contar con RFC, pues se espera que con ello el SAT pueda tener un mejor registro de las actividades económicas de las personas, además aseguran que tambien servira para ayudar a los jóvenes a ingresar a la vida laboral.

