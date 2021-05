¿Por qué el EZLN se opone al Tren Maya?

El EZLN se opone al Tren Maya al señalar que, el mega proyecto que impulsó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, destruirá su territorio, por lo que advirtieron que impedirán “con su vida” la construcción de esta obra.

A decir del Gobierno Federal, el Tren Maya es un proyecto que cuidará y protegerá el medio ambiente del sureste mexicano, además, generará miles de empleos directos e indirectos y, se detonará el desarrollo económico en esa zona del país.

Sin embargo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) aseguró que el gobierno federal está ocultando toda la información respecto a su impacto ambiental para evitar que el resto de la población se manifieste en contra de la obra.

Rechaza EZLN el Tren Maya

Se opone el EZLN al Tren Maya.

Durante la conmemoración por los 26 años del levantamiento del movimiento, el subcomandante insurgente Moisés sostuvo que con estas obras se busca “destruir un territorio” y dañar al medio ambiente y a las personas, por lo que, rechazan la construcción y operación del Tren Maya.

Asimismo, apuntó que la consulta ciudadana sobre el Tren Maya fue una “simulación” donde solo se ponderó los posibles beneficios que las infraestructuras como el Tren Maya traerían a la población.

En este sentido, aseveró que los megaproyectos en tierras indígenas son una forma de retarlos. Además, los zapatistas responsabilizaron al gobierno federal de la muerte del activista, Samir Flores Soberanes, ocurrida el 20 de febrero de 2019.

Responde AMLO ante la oposición del EZLN al Tren Maya

AMLO responde al EZLN que se opone al Tren Maya.

Tras las declaraciones del EZLN contra el Tren Maya, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador refirió -durante una conferencia matutina en Palacio Nacional- que el Ejército Zapatista carece de información respecto al proyecto.

“Les diría que no tienen toda la información. No se va a afectar a las comunidades indígenas en nada, al contrario, se está beneficiando a los pueblos indígenas como nunca se había hecho”, aseguró AMLO.

“De todas maneras que no esperen nuestros adversarios de izquierda y derecha que actuemos de manera autoritaria. No somos iguales, somos pacifistas, partidarios de la no violencia, así triunfamos. Cuando pensaban algunos que era imposible lograr un cambio, sin el uso de las armas, nosotros insistimos que se podía lograr la transformación sin la violencia”, dijo.

Sin embargo, recalcó que ya es tiempo de ir más allá de sólo analizar la realidad, hay que transformarla, “no sólo estar administrando la pobreza, la marginación, sacando provecho de la pobreza sin hacer nada para transformarla. Muchos se dedican al análisis de la realidad, pero no a transformarla. Hay organizaciones que hasta reciben dinero para eso y se la pasan mucho muy bien administrando la pobreza”.

En su momento, AMLO no descartó que sea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas el que busque encuentros o mesas de trabajo con el EZLN que se opone al Tren Maya, con el objetivo de brindarles información respecto al proyecto.

