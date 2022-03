¿Por qué desaparecerán las Escuelas de Tiempo Completo?

SEP elimina escuelas de tiempo completo

La titular de la Secretaría de Educación dio a conocer que las escuelas de tiempo completo desaparecerán, esto para mejorar la infraestructura de algunas escuelas que carecen de servicios básicos.

La titular afirmó que se hizo una valoración y aún hay muchas instituciones que necesitan mejoras en sus instalaciones básicas, como son resolver problemas de agua, aulas, sanitarios:

“Esto era algo que se pedía y se reclamaba y era un reclamo justo de tenerlo bien en el regreso a clases", dijo la secretaria.

¿Qué pasará con las escuelas de tiempo completo?

SEP confirmó que las escuelas de tiempo completo se eliminan

Delfina Gómez titular de la Secretaria de Educación Publica, dijo que las escuelas de tiempo completo que extendían su jornada a 8 horas diarias, ya no tendrán este programa.

La SEP aseguró que la prioridad es darle atención a las escuelas que presentan problemas en su infraestructura, por lo cual los recursos que antes se destinaban al programa, ahora serán utilizados en estas mejoras.

“La Escuela es Nuestra se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigna para La Escuela es Nuestra sea ocupado para esa situación", comentó.

Programa “Escuela es Nuestra”

SEP dará recursos para mejorar la infraestructura de las escuelas

La Secretaria de Educación Pública aceptó que está decisión ha generado gran molestia entre los padres de familia, sin embargo afirman que el nuevo programa la “Escuela es Nuestra” traerá grandes beneficios.

Desde el Palacio Nacional, la titular del organismo, invitó a quienes critican al programa a que visiten comunidades lejanas en estados como Chiapas, Yucatán y Oaxaca, que presentan grandes problemas de infraestructura en sus planteles.

“A veces no se ve porque no está en la capital, porque no está en los lugares en donde generalmente estamos de manera más directa”.

La SEP afirma que por el momento mejorar la infraestructuras de las escuelas será prioridad, por lo que el programa “Escuelas de Tiempo Completo” por el momento desaparecerá.

